Массажеры для тела: как выбрать и какие лучше?

Массаж — способ, благодаря которому быстро и легко удаётся компенсировать одну из основных проблем современного человечества. Ведь нехватка движения стала причиной того, что опорно-двигательная и кровеносная системы человека перестали должным образом выполнять предназначенную ей функцию.

Времени на спортивные занятия не всегда хватает. Поэтому необходимо найти такое решение, при котором за короткий период можно восстановить здоровье, улучшить кровообращение и помочь организму избавиться от лишнего веса. Эта задача решается посредством массажера для тела.



Другая причина, по которой лучше приобрести эти изделия — высокие нагрузки на позвоночник и ноги. На человека давит воздушный столб высотой 10-20 км. Прибавьте к этому собственный вес и силу земного притяжения, и вы поймете, что приходится выдерживать опорно-двигательной системе. Она справляется со своими функциями лишь потому, что костная, мышечная и соединительная ткань постоянно обновляется. «Строительные материалы» для этой регенерации поставляются, опять же, кровеносной системой. Активизируя кровообращение с помощью массажа, вы помогаете организму справляться с этими нагрузками.

Принцип действия и виды массажеров

Массаж необходим любому человеку, рекомендуется пользоваться им и в глубокой старости.

По способу воздействия устройства подразделяются на три типа:

механическое давление;

электрический ток;

прогревание;

вибрация;

вакуум.

Существуют и модели, в которых эти виды воздействия могут комбинироваться.

Решая, как выбрать массажер для тела, стоит обратить внимание на то, где вы предполагаете проводить процедуру. Если вы проводите много времени в автомобиле, то можно совмещать приятное с полезным. В этом вам поможет массажная накидка на кресло.

Нет времени на поход к массажисту, а хочется расслабиться после трудового дня? К вам на помощь приходит широкий спектр компактных приборов. Они могут быть механическими и электрическими.

Для шеи, точнее, для так называемой воротниковой зоны, производители предлагают массажные подушки и воротники. На стимуляцию мышц корпуса тела, в том числе отвечающих за тонкую талию и крепкий пресс живота, рассчитаны разнообразные пояса-миостимуляторы. Также существуют разнообразные варианты массажеров с эффектом аппликатора Кузнецова для тела и ног, включая тапочки.

Какой массажер для тела лучше выбрать?

Сразу оговоримся, что у любого вида массажа, как и у практически всех физиотерапевтических процедур, есть свои противопоказания. Поэтому проконсультируйтесь с врачом, прежде чем купить массажер для тела.

Не рекомендуется использовать массажеры людям с кожными, аллергическими и аутоимунными заболеваниями, склонностью к тромбообразованию и с опухолями разной этиологии. Аппараты, воздействующие посредством электрических импульсов, противопоказаны больным с сердечно-сосудистыми патологиями.

Если же нет противопоказаний, то рекомендуем приобретать массажер для тела, исходя из следующих параметров:

цена;

размеры;

способ воздействия;

простота в эксплуатации и уходе;

источник питания — для электроприборов;

проблема, которую надо решить с его помощью.

Цена устройства

Выбирая по стоимости, помните, что оптимальным будет вариант не самый дешевый среди аналогов. Ведь от прочности материалов, надежности изготовления аппарата зависит то, как долго он будет функционировать. Кроме того, постоянно ломающиеся устройства в итоге окажутся намного дороже, чем то, которое изначально стоило выше.

Если вам необходимо выбрать бюджетный вариант массажеров, то советуем обратить внимание на механические модели. Их стоимость ниже, чем у других изделий. В то же время, электрические аппараты делают массаж сами, и вы можете в это время расслабляться или заниматься своими делами. Также их преимущество заключается в том, что у большинства подобных изделий есть возможность выбирать необходимый режим воздействия.

Массажеры, получающие питание от электросети, изначально менее экономичные, чем устройства с аккумуляторами. Но если учесть то, что при частом использовании батарейку придется менять, электроприборы позволяют сэкономить больше. У аккумуляторов есть одна особенность — даже если их не применяют в приборах, они со временем выходят из строя. Многие модели предоставляют возможность получать электропитание от сети или автомобильного прикуривателя.

Краткий обзор некоторых моделей

Массажная накидка OGAWA EstilloPRIME Oz0968

Инновационное устройство, способное с успехом заменить умелого массажиста. Накидка OGAWA EstilloPRIME Oz0968удобна тем, что ее можно применять даже на работе — достаточно положить массажер на кресло и включить в розетку.

Благодаря этой модели прорабатываются все зоны спины, начиная от шеи и заканчивая крестцом. Роликовый механизм перемещается внутри накидки на направляющих. Он может имитировать все виды расслабляющих массажных воздействий — постукивание, поглаживание, круговые движения, растирание.

Роликовые насадки не только перемещаются по вертикальной оси, они еще способны вращаться в горизонтальной плоскости. Насадки симметрично расположены с правой и левой стороны. Каждая из них имеет три ролика. Рекомендуем приобрести этот массажер тем, кто слишком занят, чтобы позволить себе ходить каждый день к массажисту.

Hansun FC 8526D

Массажер Hansun FC 8526D применяется для снятия напряжения в области стоп и икр. На верхней части прибора расположены кнопки, позволяющие выбрать один из пяти видов воздействия, а также управлять интенсивностью массажа.

Помимо механического воздействия, массажер оказывает также тепловое влияние. За счет этого расширяются кровеносные и лимфатические сосуды, уменьшается отечность, расслабляется мускулатура, активизируются обменные и регенерационные процессы. В нижней части находятся роликовые барабаны и платформы, которые массируют подошву стоп. Они хорошо прорабатывают аккупунктурные зоны и оказывают рефлексотерапевтический эффект.

Весомым преимуществом этого массажера является то, что он работает практически бесшумно и вы можете во время массажа наслаждаться любимой музыкой, что усиливает расслабляющий эффект. Купив этот прибор, вы навсегда забудете про боли в ногах, вызванные высокими каблуками или длительным хождением в течение дня.

Массажная подушка HANSUN Hs-619

Массажная подушка HANSUN Hs-619 этой модели является незаменимой для людей, много путешествующих или занятых интеллектуальным трудом. Также этот вид массажера пригодится спортсменам. Подушка может использоваться для проработки не только шеи, но также спины, ягодиц, бедер.

Массажер оснащен восемью массажными роликами и имеет функцию инфракрасного прогрева. Компактная и легкая, она подушка легко переносится. Ее можно прикрепить с помощью специального ремня к спинке любого кресла, включая автомобильное и компьютерное. Для автомобиля предусмотрен адаптер, позволяющий включать устройство через прикуриватель.

Любое из вышеперечисленных устройств помогает решить главную проблему, которая является источником множества заболеваний у современных людей. Они дают возможность расслабиться и «переключить» нервную систему на приятные ощущения.

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