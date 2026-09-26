Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы: инструкция

Скандинавская ходьба с палками, которая также известна как финская, нордическая или северная - это одна из разновидностей физической культуры, в настоящее время получившая широкое распространение и доступная практически каждому. Для эффективных занятий необходимо верно выбрать экипировку, среди которой наиболее весомое место занимают специальные трости. В связи с этим требуется понимать, как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы.

Общая инструкция достаточно простая:

выбрать конструктивный вариант палок, рассчитать их размеры, определиться с фирмой-производителем;

уточнить конструктивные особенности, комплектацию и при необходимости, если что-то не устраивает, либо выбрать другую модель, либо купить дополнительные аксессуары. Например, могут понадобиться наконечники, которые также можно также приобрести в нашем магазине наряду с чехлами-сумками и другими аксессуарами.

Остановимся на некоторых моментах более подробно.

Инструкция: как выбрать длину палок для скандинавской ходьбы по росту

Как и лыжные, трости для северной ходьбы выбираются по росту. Также, если есть возможность, желательно измерить палки по себе. Для этого необходимо взять её в руку и поставить на носок ноги, обратите внимание – локоть руки, которая в этот момент держит палку, в идеальном варианте должен согнуться под углом в 90°, то есть прямым.

Можно попросить палки для у других спортсменов, подобрать практическим путем длину, а далее заказать уже модель нужного размера.

Второй вариант – обратить внимание на конструктивные особенности самих палок.

Существует два типа, которые различаются по строению стойки (древка):

с фиксированной, не изменяемой длиной, их еще называют монолитными;

телескопические (раздвижные), многосекционные, их длина может регулироваться.

Телескопические (раздвижные) палки, которые представлены и в нашем магазине, более универсальные, их длину можно установить под практически любой рост, начиная от подростков и заканчивая высокими людьми. То есть одна пара скандинавских палок может использоваться как родителями, так и сыном или дочкой подростком. Раздвижные нордические палки также удобны в транспортировке, так как компактны и легко складываются. По конструкции они состоят, как правило, из двух-трех секций (бывает и больше) и имеют фиксатор. Именно с таким видом палок при подборе по росту наименьшее количество вопросов и их можно покупать без примерки.

Еще один важный момент. Начинающий спортсмен может стать профессионалом, нагрузки при этом увеличиваются, а степень нагрузок напрямую зависит от длины палок. Поэтому если поставлена задача достигнуть определенных результатов, то придется через определенный промежуток времени покупать очередную пару фиксированных палок, либо пользоваться одной парой телескопических, увеличивая их длину, что значительно дешевле.

И последнее, у фиксированных и раздвижных палок с учетом их конструктивных особенностей есть свои плюсы и минусы, поэтому важно выбирать, прежде всего, качественные изделия, известных производителей и с гарантией. Для начинающих спортсменов и любителей очевидным выбором будут раздвижные северные палки, а для профессионалов более правильным вариантом считаются монолитные, фиксированные (они легче по весу и безопасней при интенсивных нагрузках).

Кроме того, раздвижные трости считаются не столь надежными. Функционирование регулировочного устройства может нарушиться по причине попадания грязи, песка или влаги в холодное время года. Палки с цельной стойкой лишены данных недостатков.

Формула расчета длины тростей по росту

Что касается самих формул, то они достаточно простые. Чтобы определить, какие выбрать палки для скандинавской ходьбы исходя из длины, требуется помножить рост на коэффициент:

0,66 – для начинающих и облегченных тренировок;

0,68 – отличное решение для любителей и занятий в стандартном режиме с нормальными нагрузками;

0,70 – оптимален для профессионалов и тренировок с повышенными нагрузками.

Практический пример. Рост человека 186 сантиметров и он только решил заниматься северной ходьбой, выбираем коэффициент 0,66. Получается 186 х 0,66=122,76 сантиметров. Этот результат необходимо округлить в сторону до значения, кратного 5. В нашем случае это 125 сантиметров. Связано это с тем, что большинство производителей за редким исключением, выпускают финские палки с шагом регулировки в 5 сантиметров. В итоге получаем значение, на котором необходимо зафиксировать длину телескопических северных палок или какой длины следует приобретать цельные трости.

Материал стойки (древка)

Для производства нордических палок для ходьбы используются:

сплавы на основе алюминия;

карбон (специальное углеродное волокно);

композиты, материалы, содержащие наряду с углеродным еще и стекловолокно, так называемые карбоново-композитные.

Наиболее доступный вариант – изделия из алюминия, наиболее дорогой – карбоновые, которые характеризуются высокой прочностью и при этом легкостью. Стоимость композитных финских палок варьируется и напрямую зависит от такого важного параметра, как карбоновый индекс, он указывает на процентное содержание в структуре материала углеродного волокна, чем он выше – тем и стоимость дороже. Для тех, кто только начинает занятия, карбоновый индекс следует выбирать в пределах от 20% до 30%.

Считается, что для спортсменов-новичков хорошим вариантом могут стать бюджетные телескопические палки с алюминиевой стойкой. Если вы тренируетесь на профессиональном уровне с серьезной нагрузкой, оптимальным решением будет приобрести трости из карбона.

Уделяем внимание конструктивным элементам

Помимо древка любая скандинавская палка состоит из ручки, наконечника и крепления рукоятки.

Рукоятка может изготавливаться из нескольких материалов:

пластика;

пробкового дерева;

резины.

Существуют и комбинированные варианты из указанных выше материалов. У каждого есть свои преимущества и недостатки, для начинающих можно выбрать рукоятки из пластика, для профессионалов – пробковые, которые лучше впитывают пот.

Конструкция темляка

Обязательно должно быть крепление для руки, позволяющее удерживать палку, защищая ее от непредумышленного падения, если приходится её выпускать из ладони.

Темляки выпускаются двух видов:

в форме петли, самый доступный и дешевый вариант, такой активно используется на лыжных палках;

специальной перчатки со срезанными пальцами, которую еще называют «капканом» - этот вариант более предпочтителен.

Большинство моделей выпускаются именно с темляком типа «капкан», важно чтобы застежка прочно фиксировалась на запястье. Можно приобрести трости и с быстросъемным темляком, который при необходимости отстегивается от рукоятки и при этом остается на запястье. Это удобно, если, например, во время тренировки вам необходимо позвонить по телефону или попить воды. Трости можно отложить в сторону, а темляк останется на запястье.

И последняя значимая деталь - шип. Изготавливаются они из металлов и сплавов. Варианты могут быть различными, наиболее широко распространенный – победитовые шипы. Победит это сплав, состоящий из карбида вольфрама с включением кобальта, в процентном отношении 92-94% к 8-6%. Ряд моделей оснащается сменными шипами, что актуально при интенсивной эксплуатации. Шипы отличаются по форме, могут быть в форме когтя, пики, встречаются и другие варианты.

Для ходьбы по твердым поверхностям (асфальт, горная местность) используются специальные наконечники, которые надеваются на шипы и предохраняют их от повышенного износа. Наконечники различаются по форме и предназначению. Чаще используются «сапожки» («башмачки») из пластика или резины. «Башмачки» могут изнашиваться, но купить новые - не проблема.

Некоторые модели могут комплектоваться насадкой-кольцом. Она препятствует застреванию тростей при ходьбе по скалистой местности. Также она позволяет не допустить погружения трости в снег или мягкий грунт.

Система «антишок»

Телескопические нордические палки на ряде моделей оборудуются системой «антишок». Конструктивно это пружины, встроенные в одну из секций, они играют роль амортизатора, позволяя снизить ударные нагрузки, прежде всего, на плечевой пояс, а также суставы рук.

Рекомендуемые модели

Интернет-магазин КотоФото предлагает купить палки для скандинавской ходьбы по доступным ценам и в широком ассортименте.

Рекомендуем особое внимание обратить на такие модели как:

Ecos Blackwood Red;

Armed Stc032;

BUNGYPUMP Power.

Нордические палки Ecos Blackwood Red относятся к начальному уровню. Они раздвижные, оборудованы внутренней системой фиксаторов, для людей ростом от 135 до 200 сантиметров (длина палок от 85 до 135 см, диаметр от 14 до 16 мм). Древко из сплава алюминия 6061, ручка из PP (пластика) с EVA-полимером (вспененный этиленвинилацетат). Материал шипа – победит. Крепление для руки – темляк отстегивающийся с фиксатором на липучке. «Сапожки» для асфальта предлагаются в комплекте.

Северные палки Armed Stc032 - еще одна бюджетная телескопическая двухсекционная модель, принадлежащая к начальному уровню. В данной модели установлена система «антишок».

BUNGYPUMP Power - это линейка премиальных скандинавских телескопических палок длиной от 115 до 155 сантиметров, изготовлены они в Швеции, с дополнительной нагрузкой в 10 кг, отличное решение для профессиональных спортсменов.