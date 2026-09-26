Экшн-камеры: как и какую выбрать?

Без экшн-камеры сегодня не обойтись ни одному любителю экстремального спорта, активному путешественнику и всем тем, кто идет в ногу со временем. Что же представляет собой этот новомодный девайс и как выбрать лучший вариант для себя – разберем в нашей статье.

Что такое экшн-камера?

Экшн-камера представляет собой маленькое компактное устройство, способное снимать качественное видео практически в любых условиях, будь это прыжок с парашютом, катание на сумасшедших аттракционах или сплав по горной реке. Но если раньше экшн-камеры были популярны только в среде спортсменов-экстремалов, сейчас они постепенно входят и в нашу повседневную жизнь.

Маленькое устройство, закрепленное на квадрокоптере, способно записать потрясающий фильм о торжественном событии, например, свадьбе или выпускном вечере. Многие видеоблоггеры приобретают себе экшн-камеры, чтобы снимать свои ролики где и когда угодно. Маленькое устройство намного удобнее брать с собой, чем профессиональную аппаратуру, а качество видео значительно превосходит камеры самых «крутых» смартфонов.

Как выбрать экшн камеру?

Выпуском экшн-камер занимаются многие известные производители цифровой техники, на рынке можно найти модели на любой вкус и кошелек. При решении какую экшн-камеру лучше выбрать, нужно только определиться, какие характеристики нужны конкретному пользователю. Разберем по порядку каждый параметр и элемент экшн-камер.

Объектив

От объектива напрямую зависит качество видео: чем больше света пропускает объектив в единицу времени, тем больше его попадет на матрицу и тем ярче и красочнее получится изображение.

Обычно на экшн-камеры устанавливаются широкоугольные объективы (угол обзора 120-170 градусов). Особенность использования этих устройств в том, что оператору некогда «прицеливаться», фокусироваться и выбирать лучшие кадры и ракурсы, поэтому важно, чтобы объектив мог захватить как можно больше пространства в каждом кадре. Также чем больше угол обзора – тем меньше фокусное расстояние (расстояние между матрицей и оптическим центром объектива), а следовательно, тем компактнее будет камера, что является несомненным плюсом. Еще одно важное преимущество широкоугольного объектива – большая глубина резкости, то есть и близкие, и удаленные объекты на видео будут в фокусе.

Но если экшн-камера используется для близкой съемки (например, при создании видео-блога), то в широкоугольный объектив в кадр может попасть много лишнего. Для этого разработчики изобрели новую функцию – кропинг – обрезка изображения и масштабирование его до нужных размеров. При этом страдает качество видео. Либо можно установить дополнительную линзу с меньшим углом обзора: это сохранит первоначальное качество записи, но увеличит габариты устройства.

Матрица

Важнейший элемент во всем устройстве, от которого напрямую зависит качество фото- и видеоматериалов. Чем больше физический размер матрицы, тем больше на нееё попадает света, и тем качественнее получается изображение, тем меньше будет шумов при съемке в условиях недостаточного освещения. Из-за малых габаритов экшн-камер использование больших матриц невозможно, хорошим вариантом будет матрица с диагональю 7,81 мм.

Следующий параметр – разрешение. Важно понимать, что при малых размерах матрицы слишком высокое разрешение приведет к тому, что размер пикселя будет очень маленьким, а это негативным образом влияет на кчество. Оптимальные значения разрешения стандартной матрицы при съемке видео в формате 4К (3840х2160) – не более 12-12,5 мегапикселей. Также следует учитывать и то, что видеофайл с большим разрешением будет иметь и больший размер, что потребует наличия соответствующих запоминающих устройств для хранения видеоархива.

Возможность камеры снимать видео с высокой частотой кадров в секунду позволяют получить эффект «слоу-моушен» (slow motion) – замедление видео. Еще один важный параметр – динамический диапазон. Он определяет способность одновременной передачи ярких и темных и ярких участков изображения, что важно для получения детализированных контрастных изображений. Оптимальный диапазон для экшн-камер: 4-8 EV.

Процессор

Этот «обслуживающий элемент» камеры должен соответствовать возможностям матрицы для получения максимальных результатов. При недостаточной мощности процессора качество получаемого матрицей изображения принудительно снижается. Поэтому очень важно, чтобы в устройстве с матрицей высокого разрешения был установлен мощный процессор, который не только справится с обработкой изображения, но и обеспечит правильную и стабильную работу всех функций экшн-камеры и при этом не будет сильно нагреваться.

Дополнительные функции экшн-камер

Экран. Не все камеры оснащены экраном из-за своих маленьких размеров. Но это очень удобный элемент для переключения между режимами съемки, для выбора ракурса, просмотра отснятого материала на месте. Многие современные камеры оснащены дисплеями с тач-скрином, что делает работу с устройством удобнее и приятнее;

Не все камеры оснащены экраном из-за своих маленьких размеров. Но это очень удобный элемент для переключения между режимами съемки, для выбора ракурса, просмотра отснятого материала на месте. Многие современные камеры оснащены дисплеями с тач-скрином, что делает работу с устройством удобнее и приятнее; Интерфейсы. Модули Bluetooth и WiFi дают возможность транслировать видео на свой смартфон или планшет, а также дистанционно управлять записью. Порты USB и HDMI позволят подключать устройство к компьютеру как веб-камеру или к телевизору в качестве мультимедиа-проигрывателя. Через порт mini-USB можно подключить внешний микрофон и значительно повысить качество звукозаписи;

Модули Bluetooth и WiFi дают возможность транслировать видео на свой смартфон или планшет, а также дистанционно управлять записью. Порты USB и HDMI позволят подключать устройство к компьютеру как веб-камеру или к телевизору в качестве мультимедиа-проигрывателя. Через порт mini-USB можно подключить внешний микрофон и значительно повысить качество звукозаписи; Стабилизация. Компенсировать вибрацию при съемке с рук или при сильной тряске призваны специальные системы стабилизации. Электронный гироскоп позволяет камере «понять», в каком положении она находится в конкретный момент и фиксирует все изменения. В дорогих камерах используется плавающая линза, которая отклоняется в зависимости от показаний гироскопа. В более простых моделях такой линзы нет, а для компенсации вибраций удаляется часть изображения с матрицы: получается, что активная зона «плавает» по матрице. В итоге угол обзора уменьшается, но зато изображение получается плавным.

Компенсировать вибрацию при съемке с рук или при сильной тряске призваны специальные системы стабилизации. Электронный гироскоп позволяет камере «понять», в каком положении она находится в конкретный момент и фиксирует все изменения. В дорогих камерах используется плавающая линза, которая отклоняется в зависимости от показаний гироскопа. В более простых моделях такой линзы нет, а для компенсации вибраций удаляется часть изображения с матрицы: получается, что активная зона «плавает» по матрице. В итоге угол обзора уменьшается, но зато изображение получается плавным. Датчики. Экшн-камеры часто используются как авторегистратор. Чтобы нужная информация не удалилась после аварии, нужен датчик G-Sensor. А GPS-датчик зафиксирует точные координаты аварии. В некоторых моделях существуют встроенные датчики пульса, пройденной дистанции, скорости и прочие, которые делают экшн-камеру практически аналогом бортового или спортивного компьютера;

Экшн-камеры часто используются как авторегистратор. Чтобы нужная информация не удалилась после аварии, нужен датчик G-Sensor. А GPS-датчик зафиксирует точные координаты аварии. В некоторых моделях существуют встроенные датчики пульса, пройденной дистанции, скорости и прочие, которые делают экшн-камеру практически аналогом бортового или спортивного компьютера; Аксессуары. Для большинства устройств принят стандарт креплений GoPro, чтобы у пользователя не возникало проблем, что какой-то аксессуар вдруг не подходит. Разные модели оснащены разным количеством аксессуаров: всевозможные виды крепежей для автомобиля, велосипеда, шлема и т.д., аквабоксы для подводных съемок.

Экшн-камеры: какую выбрать в 2017 году?

Выше мы рассмотрели теорию. Но в огромном ассортименте сложно сделать выбор, какую купить экшн-камеру. А сейчас порекомендуем конкретные модели для приобретения в 2017 году, которые пользуются заслуженной популярностью у пользователей и зарекомендовали себя как качественные и надежные устройства.

Экшн-камера Sony FDR-X3000R. Эта компактная новинка вместила в себе все, что можно только пожелать! Фирменная система оптической стабилизации, которая прекрасно работает даже при максимальном разрешении 4K. Матрица – собственной разработки с обратной подсветкой и разрешением 8,2 Мп. Объектив – широкоугольный Zeiss Tessar. Модель оснащена всеми возможными беспроводными модулями, включая инфракрасный приемник. В комплект входит аквабокс, аккумуляторный блок, кабель Micro USB, пульт ДУ с креплением на запястье; Экшн-камера Sony HDR-AS300. Более доступная по цене модель, тоже оснащенная оптической системой стабилизации. Но максимальное разрешение съемки в этой камере – Full HD. Сверхчувствительная матрица позволяет снимать качественные видео даже в полумраке. Встроенный GPS поможет всегда знать свое местоположение. В комплект входит пульт ДУ для удобного управления в любых условиях; Экшн-камера GoPro Hero 5 Black CHDHX-501. По цене сравнима с Sony HDR-AS300, но имеет другие характеристики. Стабилизация в этой модели цифровая, зато есть возможность снимать видео в формате 4К. Камера оснащена сенсорным экраном, имеет водонепроницаемый корпус (способен выдержать погружение до 10 метров без аквабокса), встроенное управление голосом. С помощью этой модели можно делать фотографии с разрешением 12 Мп. В комплекте с камерой идут множество различных креплений, аккумулятор, Mini USB.

Выбирайте экшн-камеру, исходя из своих пожеланий и требований и создавайте яркие запоминающиеся видео!