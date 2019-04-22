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Экшн камера Sony HDR-AS300

(1)
Артикул: 113889
  • Экшн-камера Sony HDR-AS300 - фото 1
  • Экшн-камера Sony HDR-AS300 - фото 2
  • Экшн-камера Sony HDR-AS300 - фото 3
  • Экшн-камера Sony HDR-AS300 - фото 4
Экшн-камера Sony HDR-AS300 - фото 1
Экшн-камера Sony HDR-AS300 - фото 2
Экшн-камера Sony HDR-AS300 - фото 3
Экшн-камера Sony HDR-AS300 - фото 4
26 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 113889
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БрендSony
Тип товараЭкшн-камера
Тип носителяперезаписываемая память (Flash)
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Угол обзора170°
Разрешение матрицы, Мпикс8.2
Стабилизатор изображенияесть
ЖК-экранесть
Максимальная частота кадров при съемки HD-видео120 кадр./сек. при разрешении 1280x720 px, 60 кадр./сек. при разрешении 1920x1080 px
Запись звукаесть
Режим фотоесть
HD-форматFull HD 1080p
Носители данныхmicroSD, microSDHC, MS
Максимальный объем карты памяти64 Гб
РазъемыHDMI, USB, выход на наушники
Wi-Fiесть
Bluetoothесть
GPSнет
Влагозащитаесть
Формат аккумуляторасвой собственный
Емкость аккумулятора, мАч1240
Цветбелый
Комплектациякамера, аквабокс (MPK-UWH1), аккумуляторный блок (NP-BX1), кабель Micro USB, крепление-площадка, руководство пользователя, документация, упаковка
Размеры (ШхВхГ), мм83x47x29
Вес, г109
Экшн видеокамера Sony HDR-AS300, оборудованная 8.2-мегапиксельной матрицей, обеспечит вам впечатляющее качество видеосъемки в требуемых вам условиях. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 1920x1080, с частотой 60 кадров в секунду. Угол обзора камеры, равный 170°, достаточен для охвата необходимой вам «картинки». Преимуществом модели является наличие высокоэффективной системы оптической стабилизации изображения. Видеокамера Sony HDR-AS300 характеризуется высокой автономностью: ее аккумулятор, имеющий емкость 1240 мА·ч, обеспечивает устройству максимальную длительность видеозаписи, равную 155 мин. Преимуществом модели является наличие модуля GPS: информацию о данных GPS можно накладывать на видео. Камера также оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth.

Видео:

Видеообзор на Экшн камера Sony HDR-AS300

Видеообзор Экшн камера Sony HDR-AS300


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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22.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1) Качество изображения - картинка очень реалистичная, есть встроенные предустановки для улучшения цветопередачи, всегда снимаю с ними, очень сочно получается. 2)Стабилизация - даже очень сильная, встряска камере не страшна, включаете оптическую + электронную стабилизацию и все проблемы решены.(но не забывайте, что ширина кадра уменьшается) 3) Звук - качественный, хорошо передает низкие частоты. Плюс ко всему записывает стерео. 4) Аккумулятора хватает на долго(около 2 часов) если вам надо больше: Берете портативный аккумулятор, отсоединяете защитную крышку, подсоединяете USB кабель и работаете бесконечно(Но есть нюанс - в этот момент камера работает от вашей портативки, АКБ не заряжается(!!!), если шнур отсоедините, то заработает от АКБ, запись не прервется и это хорошо)

Недостатки:
1) Программная зашита от ветра, делает звук ветра еще хуже. 2) При съемке шумных мероприятий(концерты, репетиции), от микрофона на записи появляется хрип. 3) Вес у нее большеват... С некоторыми креплениями неудобно работать.(например на руку) 4) Объектив большой, есть возможность поцарапать линзу(!!!). Но, благо Sony разработали, специальную защиту(небольшой кусок пластика и оргстекла за 3000 р), которую лучше приобрести.

Комментарий:
Замечательная камера

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Экшн камера Sony HDR-AS300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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