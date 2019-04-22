Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Экшн видеокамера Sony HDR-AS300, оборудованная 8.2-мегапиксельной матрицей, обеспечит вам впечатляющее качество видеосъемки в требуемых вам условиях. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 1920x1080, с частотой 60 кадров в секунду. Угол обзора камеры, равный 170°, достаточен для охвата необходимой вам «картинки». Преимуществом модели является наличие высокоэффективной системы оптической стабилизации изображения. Видеокамера Sony HDR-AS300 характеризуется высокой автономностью: ее аккумулятор, имеющий емкость 1240 мА·ч, обеспечивает устройству максимальную длительность видеозаписи, равную 155 мин. Преимуществом модели является наличие модуля GPS: информацию о данных GPS можно накладывать на видео. Камера также оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth.

Экшн камера Sony HDR-AS300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.