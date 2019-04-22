Экшн камера Sony HDR-AS300

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Экшн-камера
|Тип носителя
|перезаписываемая память (Flash)
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Угол обзора
|170°
|Разрешение матрицы, Мпикс
|8.2
|Стабилизатор изображения
|есть
|ЖК-экран
|есть
|Максимальная частота кадров при съемки HD-видео
|120 кадр./сек. при разрешении 1280x720 px, 60 кадр./сек. при разрешении 1920x1080 px
|Запись звука
|есть
|Режим фото
|есть
|HD-формат
|Full HD 1080p
|Носители данных
|microSD, microSDHC, MS
|Максимальный объем карты памяти
|64 Гб
|Разъемы
|HDMI, USB, выход на наушники
|Wi-Fi
|есть
|Bluetooth
|есть
|GPS
|нет
|Влагозащита
|есть
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Емкость аккумулятора, мАч
|1240
|Цвет
|белый
|Комплектация
|камера, аквабокс (MPK-UWH1), аккумуляторный блок (NP-BX1), кабель Micro USB, крепление-площадка, руководство пользователя, документация, упаковка
|Размеры (ШхВхГ), мм
|83x47x29
|Вес, г
|109
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
22.04.2019
1) Качество изображения - картинка очень реалистичная, есть встроенные предустановки для улучшения цветопередачи, всегда снимаю с ними, очень сочно получается. 2)Стабилизация - даже очень сильная, встряска камере не страшна, включаете оптическую + электронную стабилизацию и все проблемы решены.(но не забывайте, что ширина кадра уменьшается) 3) Звук - качественный, хорошо передает низкие частоты. Плюс ко всему записывает стерео. 4) Аккумулятора хватает на долго(около 2 часов) если вам надо больше: Берете портативный аккумулятор, отсоединяете защитную крышку, подсоединяете USB кабель и работаете бесконечно(Но есть нюанс - в этот момент камера работает от вашей портативки, АКБ не заряжается(!!!), если шнур отсоедините, то заработает от АКБ, запись не прервется и это хорошо)
Недостатки:
1) Программная зашита от ветра, делает звук ветра еще хуже. 2) При съемке шумных мероприятий(концерты, репетиции), от микрофона на записи появляется хрип. 3) Вес у нее большеват... С некоторыми креплениями неудобно работать.(например на руку) 4) Объектив большой, есть возможность поцарапать линзу(!!!). Но, благо Sony разработали, специальную защиту(небольшой кусок пластика и оргстекла за 3000 р), которую лучше приобрести.
Комментарий:
Замечательная камера