Купить зеркальный цифровой фотоаппарат, техника: цена, обзор, фото

Зеркальный фотоаппарат или «мыльница»?

Любой фотоаппарат приобретается для определенных целей, которые перед собой ставит фотограф. Получить хорошие снимки можно как «мыльницей», так и зеркальным фотоаппаратом. Если вы хотите сделать снимки для рекламных проспектов, где требуется большое разрешение снимков, несомненно, вам понадобится зеркальный фотоаппарат.

Для домашних фоторабот вполне подойдут снимки сделанные любительской фотокамерой. При хорошем качестве снимков сделанных обыкновенным цифровиком, вам нет необходимости переплачивать несколько тысяч рублей за зеркальную фотокамеру. Человеку, ставящему перед собой цель стать фотографом-профессионалом, лучше начинать сразу с зеркальной камеры, которая может обеспечить постепенный рост вашего профессионального мастерства.

Недостатки и достоинства зеркальных фотоаппаратов

Первый и самый существенный это стоимость зеркальных фотокамер. Самые простые модели стоят порядка 700-800 $, к ним необходимо покупать дополнительные аксессуары, фотовспышки 200-300 $, сменные объективы 800-1000$.Иногда сумма, потраченная на аксессуары, в несколько раз превышает сумму, потраченную на фотокамеру.

Второй недостаток «зеркалки»- она значительно крупнее любительских фотокамер и в кармане ее, естественно, не понесешь. Вам понадобиться специальная фотосумка, куда вы положите сменные объективы, фотовспышку, штатив, светофильтры и другие аксессуары.

Теперь можно перейти к достоинствам зеркальных фотоаппаратов. Первый и самый главный-это замечательное качество снимков. Второе-это быстрый автофокус, позволяющий каждому человеку фотографировать мгновенно, высокая скорость фокусировки, позволяющей фотографировать спортивные соревнования и объекты, движущиеся с большой скоростью. Нажатия кнопки затвора позволяет фотографировать 6-11 кадров в секунду.

Зеркальные фотоаппараты нового поколения оснащены встроенной системой защиты матрицы от пыли, что бывает нужно при частой смене объективов, а также системой оптической стабилизации, уменьшающей влияние покачивания фотоаппарата во время фотосъемки, что приводило к ухудшению качества снимков.

Сменные объективы

Во всех профессиональных фотоаппаратах предусмотрена функция смены объектива. Сменные объективы решают различные задачи. Широкоугольные объективы с фокусным расстоянием от 12 до 24 мм, позволяют делать снимки в ограниченном пространстве, в кадр попадет максимальное количество людей и предметов. Стандартный объектив 24-55 мм позволяет решать задачи при обычной съемке. Телеобъектив от 70-200 мм позволяет заниматься фотоохотой и снимать удаленные на расстоянии предметы.

Как правило, зеркальные фотоаппараты продаются без объектива, давая в последствии возможность хозяину фототехники, самому определится, какие объективы ему нужны.

Лидерами продаж на рынке зеркальных фотоаппаратов являются компании Canon, Nikon, Sony, Olympus и Pentax. По своим параметрам зеркальные камеры, выпускаемые этими производителями очень близки. Так как сильна конкуренция на этом рынке.

Прежде чем покупать зеркальную фотокамеру впервые, нужно решить для каких целей она вам нужна, и какую сумму вы готовы на нее потратить. И последнее. Фотоаппарат стал такой же необходимой вещью для современного человека, как компьютер, мобильный телефон. С помощью него можно делать не только качественные фотографии, но и производить видеозапись, использовать в качестве сканера, фотографируя тексты, встроенная функция диктофона помогает комментировать сделанные снимки, записывать голоса птиц и животных.

Современный фотоаппарат улучшает качество нашей жизни, помогает сохранять мгновения, которые невозможно вернуть.