Обзор alcatel idol alpha на сайте kotofoto.ru. Подробное описание возможностей смартфона.

Когда-то, французская телекоммуникационная компания Alcatel, кроме профессионального телекоммуникационного оборудования – коммутаторов и систем передачи данных, производила недорогие и достаточно функциональные терминалы сотовой связи. Они были популярны не менее чем продукция всем известной финской компании. Затем, ситуация несколько изменилась и про «мобилки» Alcatel, на некоторое время, все забыли. Спустя некоторое время, одна китайская фирма – производитель смартфонов – TCL, приобрела бренд «One Touch» и начала выпуск своей продукции. Так появились One Touch Idol X, One Touch Hero и другие. Сегодня мы поговорим об alcatel one touch idol alpha – устройстве среднего класса в металлическом корпусе и с превосходным экраном на базе IPS матрицы.

Про корпус

Раньше, когда телефоны были маленькими, а экраны – монохромными, каждый производитель придавал своим аппаратам едва уловимые индивидуальные формы. И опытный человек мог легко, не глядя на логотип, определить, продукцию какой фирмы он сейчас держит в руках. Сегодня ситуация абсолютно иная. Очень сложно сделать смартфон, чтобы он не был похож ни на iPhone, ни на Samsung и при этом не смахивал на Xperia. Вот и Alcatel IDOL alpha не избежал этой участи. С первого взгляда – это нечто среднее между Sony Xperia SP или iPhone 5, хотя кто-то может легко спутать его и с HTC. На этом, пожалуй, претензии к внешнему виду аппарата заканчиваются. Тонкий металлический корпус, прозрачные вставки из прочного пластика и минимум разъемов и кнопок создают достаточно приятное впечатление, когда берешь в руки эту модель.

Про экран

Еще один неоспоримый плюс «Идола» - его экран. Во-первых, он не большой и не маленький – 4,7 дюйма, в самый раз. Во-вторых, он построен на основе IPS матрицы – яркий и с большими углами обзора. В-третьих, он покрыт защитным стеклом Dragontrail и олеофобным покрытием, которое позволяет легко убирать отпечатки пальцев. Ну и напоследок: разрешение – 720х1280, плотность – 312 ppi.

Про аппаратную начинку

А вот здесь не все так радужно – прежде чем купить alcatel idol alpha, прочитайте внимательно эту часть обзора. Хотя, вполне может быть, что указанные здесь особенности конструкции смартфона вас абсолютно не смущают.

Итак,

В модели Idol Aplha отсутствует слот для карты памяти, соответственно, пользователю доступно только 16 гигабайт внутренней памяти телефона.

Кроме этого, нет так же и 3,5 мм разъема для подключения наушников – для этой цели используется специальный переходник на порт micro-USB.

Наконец, карта-модуль идентификации абонента здесь используется в «обрезанном» формате, т.е. – micro-sim.

Если все то, что вы только что прочитали, вас не огорчило, переходим к дальнейшей оценке аппаратной начинки смартфона.

Процессор MediaTek 6589, с частотой работы – 1,2 ГГц, пусть и не столь продуктивен, как аналогичные ему модели от Qualcomm, зато более энергоеффективен. А это очень важно, при наличии тонкого аккумулятора в 2000 mAh. В остальном, модель соответствует своим «одноклассникам» и заявленной на alcatel idol alpha ценe – отсутствует поддержка LTE и NFC, присутствует Bluetooth четвертой версии, полный набор протоколов Wi-Fi и встроенный FM радиомодуль.

Модуль фотокамеры используется от Sony – с разрешением в 13 МП. Такие же камеры установлены в Sony Xperia Z и Samsung Galaxy S4.

На этом, обзор аппаратной начинки смартфона можно закончить и кратко остановиться на программном обеспечении Idol Alpha.

Про софт и утилиты

О программном обеспечении смартфона сегодня много не напишешь. Практически все современные аппараты работают на базе операционной системы Android 4.2.2, и каждый уважающий себя производитель ставит на нее свою фирменную оболочку. Alcatel Idol Alpha не стал исключением – его лаунчер достаточно функционален и удобен в использовании. Продуманный интерфейс оставляет приятное впечатление. Например, есть такие фишки, как приглушение звука входящего звонка поворотом экрана вниз, перелистывание композиций в плеере встряхиванием аппарата и другие. В принципе, все как у других, но с собственными «изюминками». Таким образом, данную модель можно рекомендовать к покупке, после уточнения всех ее особенностей.