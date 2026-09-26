Купить портретный объектив Canon и Nikon в интернет-магазине: 50мм, цена, обзор, фото

Объективы, имеющие постоянное фокусное расстояние (в диапазоне 50 – 200 миллиметров) специалисты относят к портретным объективам (их ещё называют фиксы). В портретной съёмке крайне нежелательны оптические искажения, поэтому именно такой диапазон, в котором они не наблюдаются, взят за основу в портретной съёмке. Если принимать во внимание классические показатели расстояния, то этот диапазон ещё более сужен – 70 – 180 миллиметров.

Однако и при постоянном диапазоне есть свои нюансы, так, например, объектив при 50 миллиметрах (объектив 50) подходит для ростового портрета (35 мм, также годится) и портрета «выше колен». Для удачного и без искажений портрета «по грудь» или «по пояс» лучше всего подойдёт расстояние 85 миллиметров. Лицо без искажений можно снять, применяя объектив с расстоянием больше 135 миллиметров. А вот, все объективы с расстоянием свыше 200 миллиметров не считаются портретными, так как дают искажения.

Основным и существенным преимуществом принято считать, прежде всего, то, что объектив портретный оснащён небольшим количеством линз (производители вообще стремятся к их уменьшению), так как каждое добавление линзы чревато потерями качества на граничных участках «стекло/воздух», «воздух/стекло», и в пределах самого стекла. Эффективным для портретной съёмки считают использование простого объектива монокля, в составе которого всего одна выпукло-вогнутая линза (так называемый, мениск).

Немаловажной является и большая, по сравнению с другими объективами светосила, свойственная фиксам (объективам, с постоянным фокусным расстоянием), что, несомненно, способствует повышению пластичности изображения, глубине его объёма (высокая объёмность) и качеству рисунков в зонах нерезкости (рисунок Боке). Также повышенная светосила позволяет портретные съёмки хорошего качества в условиях малой освещённости.

Обусловлено это возможностью снимать с диафрагмами 0,7 – 2,8 и небольшой глубиной ГРИПа (резко-изображаемого пространства), также, присъёмке выпячивать отдельные сравнительно мелкие детали, например, ресницы. При этом, имея для этого достаточную резкость, можно добиться мягкости и пластичности при переходах из одного тона в другой. Контраст выставляют средний, ещё лучше – ниже среднего, тогда дефекты кожи на полученных изображениях сглажены. Иногда для достижения большего эффекта объектив оснащают линзой с добавочным рассеиванием. Максимально эффектное боке, как правило, выходит на диафрагмах в диапазоне 1.0 - 4.0 при съёмках с объективом, имеющим постоянное фокусное расстояние от 50мм.

Конечно, это далеко не все преимущества, которыми характеризуется портретный объектив, цена по отношению к ним – несущественна, так, коэффициент «цена/качество» вполне демократичен. Надо ещё добавить, что эти объективы не очень чувствительны к оптическим свойствам, есть даже некоторые показатели оптики, нежелательные при других типах съёмок, которые при портретной съёмке улучшают её качество.