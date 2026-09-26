Обзор смартфона Asus ZenFone 3 Max

Известный тайваньский производитель Asus представил новую линейку смартфонов – ZenFone 3. Семейство ZenFone по праву завоевало популярность среди ценителей качественной техники с современными функциями, которые не готовы переплачивать за модный бренд.

Героем сегодняшнего обзора станет модель Zenfone 3 Max, с весьма впечатляющими характеристиками, индивидуальным дизайном и привлекательной ценой. По сравнению с детищем прошлого года (Zenfone Max) смартфон стал заметно интереснее как внутри, так и снаружи.

Asus Zenfone 3 Max: обзор модификаций

Zenfone 3 Max представлен в двух вариантах, заметно отличающихся друг от друга:

младшая модель ZC520TL; старшая модель ZC553KL.

Дисплей ZC553KL больше на 0,3 дюйма, имеет более высокое разрешение (ZC520TL – HD, ZC553KL – Full HD). Отличаются и процессоры: старшая работает на процессоре Qualcomm, младшая – MTK. Отличается и разрешение обеих камер: фронтальные камеры у старшей и младшей моделей имеют 8 и 5 МП соответственно, а основные камеры – 16 (плюс лазерная автофокусировка) и 13 МП.

Из менее существенных для пользователей отличий можно выделить поддержку ГЛОНАСС, разные версии Bluetooth.

Презентабельный внешний вид

Начнем детальный обзор Asus Zenfone 3 Max с его внешнего вида. Дизайн смартфона для многих играет важную роль: какими бы ни были его технические характеристики, если внешне гаджет не нравится – его вряд ли будут покупать!

Новая модель представлена в монолитном металлическом корпусе. Версия ZC520TL имеет яркий зеркальный логотип ASUS на лицевой панели, который добавляет дизайну узнаваемости. У старшего собрата такого логотипа нет, его дизайн более строгий, похожий на большинство современных смартфонов передовых брендов. Покупателям предлагается четыре вариации расцветки корпуса для ZC553KL: золотой, серебряный, розовый и темно-серый, в линейке моделей ZC520TL золотой цвет не представлен.

Стекло, покрывающее дисплей, закруглено по краям, задняя панель тоже изогнутая. При первом знакомстве с устройством корпус может показаться скользким, однако к его форме быстро привыкаешь, смартфон удобно лежит в руке. Тыльная сторона украшена блестящими линиями, соединяющими металлический корпус с пластиковыми вставочками, такими же линиями оформлены основная камера и сканер отпечатка пальца.

Сканер отпечатка делает пользование гаджетом удобнее и безопаснее. Он выполняет не только функцию быстрой разблокировки устройства, но и служит способом моментальной активации фронтальной камеры, а также является дополнительной кнопкой затвора: теперь сделать снимок можно, проведя пальцем по сканеру.

Внушительный аккумулятор

Смартфон Asus Zenfone 3 Max позиционируется как модель с серьезной емкостью аккумулятора – 4100 мА*ч. Устройство способно работать при активном постоянном использовании с утра до ночи, а при работе в режиме ожидания заряда хватит на 30 дней! Со смартфоном Zenfone 3 Max пользователь сможет выжать максимум из своего гаджета, не боясь, что он подведет в самый важный момент.

Даже при остаточном заряде аккумулятора 10% в экстренной ситуации можно включить режим суперэкономии и продлить время работы еще на 30-36 часов! Zenfone 3 Max благодаря высокой емкости аккумулятора может использоваться и в качестве мобильной зарядки для других устройств.

Asus Zenfone 3 Max: обзор камеры

Основная камера в модификации ZC553KL снабжена сверхскоростной автофокусировкой TriTech (0,03 с), которой нет больше ни у одного смартфона. Технология объединяет несколько технологий: лазерную, фазовую и следящую, которые позволяют камере моментально сфокусироваться при съемке в самых разных условиях. Камера в этой модели Zenfone позволяет снимать видео без смазывания благодаря трехосной электронной стабилизации изображения. Видеоролики получаются четкими и плавными, даже если съемка осуществляется в движении.

Камера в обеих модификациях смартфонов Asus Zenfone 3 Max оснащена технологией PixelMaster: широкий набор спецрежимов, позволяющих сделать потрясающие снимки:

Режим расширенного динамического диапазона обеспечивает равномерный засвет всего снимка, что особенно актуально при фотографировании в контровом свете;

Режим низкой освещенности обеспечивает возможность получить четкие детализированные фотографии даже в темноте;

Режим супер-разрешения соединяет четыре снимка в один, увеличивая разрешение фотографии (а следовательно, и её четкость) в четыре раза!

Фронтальная камера имеет встроенный режим Beautification, позволяющий делать отличные селфи, сглаживая недостатки кожи. Многие женщины оценили это качество, оставив положительные отзывы на Asus Zenfone 3 Max.

Удобный интерфейс

В этой линейке применен пользовательский интерфейс ZenUI, вобравший в себя усовершенствованный дизайн, высокую производительность и много полезных и красивых дополнительных функций, которых не было в стандартном интерфейсе. Объем оперативной памяти до 3 Гб обеспечивает быструю и стабильную работу всех мобильных приложений и загрузки интернет-страниц.

Итак, из нашего знакомства с новинками от ASUS Zenfone 3 Max можно сделать вывод, что этот смартфон станет оптимальным выбором для тех, кто ценит долгую автономную работу, высокую производительность и удобство использования. Станьте и вы обладателем этого качественного и удобного гаджета.