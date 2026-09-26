Машинка для стрижки волос - ваш личный парикмахер

Безопасные лезвия из нержавеющей стали

Эргономичность

Рычаг регулировки длины

Сменные насадки для моделирования

подвижным лезвием с помощью рычага регулировки и самими сменными насадками

Комфорт в работе с длинным шнуром

Комплектация

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

Эта машинка для стрижки волос принадлежит российскому бренду Polaris, но производится данная модель в Китае.Практически любую мужскую прическу можно сделать в домашних условиях без похода по салонам и лишней траты денег. Это эргономичная модель с приятным дизайном за очень небольшие деньги. Годится, как в качестве подарка, так как приятно упакована, так и для использования в личных целях.Лезвия сделаны из нержавеющей стали, а значит не боятся соприкасаться в процессе санации с водой, не будет ржавых подтеков, сохранятся надолго эксплуатационные свойства. Корпус машинки оснащен защитной крышкой для лезвий: а это значит, что порезаться практически невозможно, как и затупить лезвия от нецелевого соприкосновения с какой-либо поверхностью.Прорезиненное покрытие обеспечивает надежный захват и гарантирует, что машинка не будет выскальзывать из рук.Имеется рычаг регулировки длины от 0,5 до 3 мм, что поможет в моделировании длины вашей прически. Регулировка происходит механическим способом.Рычаг удобно располагается под большим пальцем. Когда рычаг регулировки длины лезвия находится в верхней позиции, лезвия сдвигаются вплотную, что позволяет стричь волосы очень коротко. При повороте рычага по часовой стрелке величина оставляемых волос увеличивается (до 3мм).Еще одно преимущество этой модели в использовании данного рычага с целью очищения лезвий от волос, чтоб не было заклинивания в работе. Для этого на включенной машинке надо несколько раз перевести рычаг в крайнее положение.В комплект входят 4 насадки, они съемные, их можно менять в зависимости от требуемой длины на 3,6,9 и 12 мм.Особенность данной модели как раз в том, что у нее два варианта регулировки длины стрижки:Насадка устанавливается на лезвие прибора, характерный щелчок говорит о том, что насадка встала на место и зафиксировалась.Сбоку на корпусе машинки размещен сетевой выключатель «Вкл/Выкл».Сетевой шнур длиной 2 метра обеспечивает комфортное перемещение во время стрижки и не сковывает движений парикмахера. Хотим отметить после эксплуатации, что шнур почти волшебный: он не скручивается, не доставляет хлопот хозяину, удобен в работе.В комплект поставки входят также флакончик с маслом для смазывания подвижных элементов машинки, расческа для волос в помощь парикмахеру (тщательное расчесывание позволит удалит все волосяные узлы и сделать длину волос оптимальной), щеточка для чистки лезвий от волос после стрижки, а также в ее процессе.На корпусе машинки имеется на конце петля, она используется для подвешивания триммера после использования или в процессе.Эта машинка мощностью 7Вт, а значит, от нее больше пользы и экономии, чем затрат на электроэнергию.Достаточно бюджетная модель сама по себе.Экономит семейный бюджет на парикмахерских услугах.Мощность 7 вт не дает тратить электроэнергию в промышленных масштабах=)В тоже время машинка подойдет и профессиональному парикмахеру для работы в салоне красоты, работает от сети и имеет длинный 2 м шнур.Главное преимущество возможность моделировать длину волос как подвижным лезвием , так и насадками.Судя по отзывам из интернета, аккумулятор может выйти из строя, и не происходит процесса подзарядки,также может ломаться адаптер из-за чего также не происходит подзарядки.На практике таких обращений не было. Но помните, если случись что, то всегда можно обратиться в сервисный центр и отремонтировать аппарат по гарантии в течение 12 месяцев.Нет индикатора зарядки и , значит, сразу непонятно зарядилась уже машинка или нет.