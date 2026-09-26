Новые видеокарты 50-серии: всё о версиях Super

Видеокарты Nvidia 50 серии вызвали ажиотаж в технологическом сообществе. Компания представила флагманские видеоадаптеры в начале 2025 года, но о полноценном запуске всей линейки ходит множество слухов. Поэтому нужно разобраться, что происходит с новым поколением графических ускорителей.nn



Контекст: что такое серия RTX 50 и зачем выпускают Super версии

Серия 50 – новое поколение видеокарт NVIDIA, построенное на архитектуре Blackwell. Это логичное продолжение 40 линейки, которое обещает значительный прирост производительности в играх и рендеринге. Компания сначала выпускает базовые графические ускорители новой серии, а затем, через несколько месяцев, представляет улучшенные варианты с приставкой Супер.

С самыми новыми видеокартами 50 серии ситуация аналогична. Базовые графические адаптеры уже представлены на рынке. Теперь индустрия с нетерпением ожидает анонса усиленных видеокарт. Особенно интересным это становится в контексте того, что последняя модель видеокарты из стартовой 50 линейки может быстро уступить место более производительным Супер вариантам.

Краткий обзор слухов и ожиданий

О видеокартах 50 Super ходит множество слухов. Сообщество активно обсуждает возможные спецификации, анализирует данные калькулятора Seasonic, изучают намеки от инсайдеров индустрии. Главные вопросы, которые волнуют всех:

когда выйдут новые видеокарты NVIDIA с приставкой «Супер»;

насколько значительным будет прирост производительности;

оправдают ли они ожидание.

По слухам, выход 5070 Super и других графических ускорителей может состояться в марте-мае 2026 года. Это типичный временной интервал для NVIDIA – около года после запуска базовой линейки. Но точная дата выхода видеокарты 50 Super остается неизвестной.

Видеокарта 5070 Super может порадовать увеличенным объемом памяти. Он возрастет до 16 или 18 ГБ. Также улучшатся показатели производительности. Такую производительность обеспечит использование более качественных чипов и оптимизации архитектуры Blackwell. Также активно обсуждается вопрос о появлении продвинутых вариантов младших и старших графических адаптеров, станет 5090 Супер самым последним РТХ флагманом или нет.

Архитектура и технологические особенности

В базовых ускорителях 50 серии уже реализован потенциал Blackwell. Но Супер-варианты должны выжать из архитектуры ещё больше. Это обеспечит использование чипов с меньшим количеством дефектных блоков или полностью исправными кристаллами. Они могут работать на более высоких частотах без ущерба стабильности.

В случае с новым поколением видеокарт NVIDIA ожидается, что 5070 Супер получит GPU, который в базовом варианте использовался бы для 5070 Ti, но с немного урезанными характеристиками. Это позволяет создать более плавную градацию производительности в линейке.

Blackwell и ожидания в Super версии

Архитектура Blackwell – серьезное обновление по сравнению с Ada Lovelace, использованной в 40 серии. Новейшие видеокарты построены на улучшенном техпроцессе, который обеспечивает более высокую плотность транзисторов и лучшую энергоэффективность. Ключевое отличие Blackwell заключается в усовершенствованной структуре вычислительных блоков, более быстрых кэшах и оптимизированных маршрутах передачи данных между различными типами ядер.



Развитие VRAM и шины памяти (GDDR7, модули 3 ГБ)

Один из самых важных аспектов будущего видеокарт – это эволюция подсистемы памяти. 50 серия стала первой линейкой потребительских видеокарт NVIDIA, которая массово использовала память GDDR7. Этот стандарт предлагает значительно более высокую пропускную способность по сравнению с GDDR6X, что важно для игр в высоком разрешении и сложных задач машинного обучения.

При этом пропускная способность GDDR7 также продолжает расти. Если первые графические адаптеры работали на эффективных частотах около 28-30 Гбит/с на контакт, то к моменту выхода ускорителей с приставкой Супер ожидается появление более быстрых чипов с частотами до 32-34 Гбит/с

Особенно интересным развитием событий стало появление модулей памяти емкостью 3 ГБ. Традиционно производители использовали чипы по 1 или 2 ГБ, что ограничивало возможные конфигурации объёма VRAM. С появлением модулей объемом 3 ГБ появляются новые варианты. Например, при использовании 256-битной шины можно установить 24 ГБ памяти (8 модулей по 3 ГБ), а при 192-битной шине – 18 ГБ (6 модулей).

Энергопотребление (TDP) и требования к питанию

Показатель потребления энергии затрагивается при обсуждении новинок видеокарт. С каждым поколением они становятся мощнее. Поэтому потребляют больше энергии. Серия 40 установила новый рекорд по TDP, и многие пользователи надеялись, что 50 линейка продемонстрирует лучшую энергоэффективность благодаря новому техпроцессу.

Эффективность последней видеокарты на Ватт улучшилась, но абсолютные показатели потребления электроэнергии остались высокими. Они даже выросли для топовых моделей. Увеличение TDP связано не только с ростом количества ядер, но и с повышением рабочих частот.

Улучшения в RT/Tensor/AI-ядрах

RT-ядра четвертого поколения, которые используются в 50 серии, демонстрируют существенный прирост в трассировке лучей. Это обеспечивается за счет более эффективных алгоритмов обработки пересечений лучей с геометрией и оптимизации работы с BVH-структурами. В самой последней RTX серии каждое RT-ядро способно обрабатывать больше лучей за такт. Это влияет на производительность в играх с включенным ray tracing.

Tensor ядра пятого поколения – это специализированные блоки, которые отвечают за операции с искусственным интеллектом, включая технологию DLSS. Она стала неотъемлемой частью современного гейминга.

Новые Tensor ядра поддерживают более точные форматы данных при сохранении высокой производительности. Это позволило внедрить DLSS 4 с функцией мультикадровой генерации и улучшенным качеством апскейлинга. Новая карта NVIDIA класса Супер будет иметь больше Tensor ядер, что означает лучшую производительность в DLSS и других AI-задачах. Такие улучшения позволят создавать видеокарты будущего.

Ожидаемые модели в линейке Super

Графические адаптеры с приставкой Супер представляют интерес из-за сочетания более высокой производительности с разумной ценой. Поэтому нужно рассмотреть, чего ожидать от NVIDIA.

5070 SUPER

Ожидается, что видеокарта 5070 Super станет одной из самых интересных моделей в обновленной линейке. Утечки инсайдерской информации говорят об увеличении памяти до 18 ГБ благодаря использованию модулей GDDR7 с объемом памяти 3 ГБ.

По количеству вычислительных блоков продвинутый вариант 5070, вероятно, окажется ближе к базовой Ti, но с немного урезанной конфигурацией. Это может означать примерно на 15-20% больше CUDA-ядер по сравнению с обычной 5070. В сочетании с увеличенной памятью это даст прирост производительности в районе 20-25%. Наиболее вероятной датой выхода 5070 Super считают период с марта по май 2026 года.

5070 Ti SUPER

Версия NVIDIA 5070 Ti остается загадкой. В 40 линейке вариант 4070 Ti оказался очень успешны, так как он обладал почти флагманской производительностью и продавался по разумной цене. С 50 линейкой ситуация может развиваться по похожему сценарию, но с некоторыми особенностями.

Базовая модификация Ti – мощная карта, которая позволит комфортно играть в 4K с высокими настройками и трассировкой лучей. Продвинутый адаптер должен приблизиться по производительности к 5080, но сохранить более доступную цену.

5080 SUPER

Эта видеокарта может стать настоящим флагманом. У нее не будет «экстремальной» производительности 5090, но она позволит играть в 4K и решать профессиональные задачи. Главным козырем более производительного варианта 5080, скорее всего, станет объем памяти. У базового графического адаптера он составит 16 ГБ. Версия SUPER может получить 24 ГБ памяти GDDR7 на 384-битной шине. Это увеличит пропускную способность.



Возможные версии для 5060/5090

Вопрос о том, получат ли базовые и топовые графические ускорители линейки более мощные версии, остается открытым. История показывает, что технологический гигант не всегда использует одну схему при выпуске устройств. В случае с 30 серией версии Супер выпустили для среднего сегмента, но не для всех моделей. С 40 линейкой ситуация была похожей.

Но выпуск более мощной версии 5060 имеет смысл, если базовая 5060 окажется недостаточно конкурентоспособной по сравнению с предложениями AMD в бюджетном сегменте. Супер версия могла бы предложить увеличенный объем памяти (возможно 12 ГБ вместо 8) и на 15-20% больше вычислительных ресурсов. Это сделало бы карту более привлекательной для геймеров, которые хотят комфортно играть в современные игры.

Выпуск мощного варианта 5090 – более спорный вопрос. Самая новая видюха 5090 уже абсолютный топ с максимальным количеством ядер, которые можно разместить на одном GPU. Что в этом случае предложит продвинутая версия. Теоретически возможно увеличение тактовых частот за счет более качественного бина чипов и объема памяти до 32 или даже 48 ГБ. Но у такой «последней видюхи» небольшой коммерческий потенциал.

Утечки, спецификации и источники

Одним из самых интересных источников информации о дате выхода видеокарт 50 Super стал онлайн-калькулятор блоков питания от компании Seasonic. Он помогает пользователям выбрать подходящий блока питания. Поэтому производители заранее загружают в него данные о TDP будущих компонентов.

В калькуляторе Seasonic обнаружили записи для нескольких моделей видеокарт с характерными названиями. Их можно интерпретировать как Super версии 50 серии. Для модели, которая может соответствовать 5070 Super, указан TDP в районе 260-280 Вт. У видеокарты, которая похожа на продвинутую Ti, это значение около 300-320 Вт. Самая мощная из обнаруженных карт с TDP около 400 Вт может быть у улучшенной 5080.

Официальные заявления и позиционирование Nvidia

Компания официально представила RTX 5090, 5080 и 5070 Ti в январе 2025 года на выставке CES. Она подтвердила использование новой архитектуры Blackwell с улучшенными RT-ядрами четвертого поколения и тензорными ядрами пятого поколения для ускорения работы с искусственным интеллектом.

Что касается топовых версий, то дату выхода новых видеокарт NVIDIA традиционно не раскрывает. Но история с сериями RTX 20 и 40 показывает, что обновленные модели появляются примерно через год после релиза основной линейки.

«Исчезновение» базовых моделей/снятие с продажи FE-версий

Интересная тенденция наблюдается с версиями видеокарт Founders Edition. В отличие от предыдущих поколений, было ограничено производство FE-версий некоторых графических ускорителей. Фактически компания отдала рынок ASUS, MSI и Gigabyte. Это привело к тому, что получить видеокарту по рекомендованной розничной цене стало практически невозможно, так как партнерские модели традиционно стоят дороже.

Спекуляции о задержках и причинах

В технологических кругах активно обсуждаются причины неравномерного выхода моделей 50-серии. Многие аналитики связывают это с производственными сложностями при изготовлении чипов на архитектуре Blackwell по техпроцессу TSMC. Есть мнение, что релизы намеренно растягиваются, чтобы распродать остатки предыдущего поколения и избежать резкого падения цен на 40 серию.

Преимущества и риски покупки Super

Традиционно последняя версия видеокарты отличается улучшенным соотношением цены и производительности. Например, продвинутая 4070 получила больше CUDA-ядер и памяти по сравнению с базовой RTX 4070 при незначительной разнице в цене. Поэтому вопрос, когда выйдет следующее поколение видеокарт NVIDIA с приставкой «Супер» интересует многих.

Почему стоит подождать – плюсы

Ожидание может дать следующие преимущества:

увеличенное количество вычислительных блоков при той же цене;

больший объем видеопамяти или более широкую шину;

улучшенную энергоэффективность и тепловыделение.

Еще одно преимущество, которое дает ожидание, – стабилизация цен на партнерские модели из-за возросшей конкуренции.

Возможные минусы и компромиссы

Ожидание продвинутых версий связано с определенными рисками. Если ждать, когда выйдут новые видеокарты NVIDIA в обновленных версиях, то придется неопределенный срок играть на пониженных настройках графики.

Альтернатива – взять обычный RTX 50 сейчас

У покупки базовой модели 50 серии сегодня есть преимущества. Пользователь получает новейшую архитектуру Blackwell со всеми ее плюсами, включая улучшенную трассировку лучей и возможности DLSS 4 с генерацией мультикадров. Производительность этих карт уже значительно превышает предыдущее поколение. Они позволяют быстро решать задачи с использованием AI и рейтрейсинга.

Заключение и прогнозы

Можно предположить, что Nvidia сосредоточится на продвинутых моделях среднего ценового сегмента – RTX 5070 и 5080. Эти карты получат дополнительные CUDA-ядра, возможно, увеличится объем их памяти и улучшится энергоэффективность. У флагманской модели 5090 вряд ли появится еще более производительная версия.