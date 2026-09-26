Экшн-камеры EGO Hero 1 и EGO Jump: обзор и сравнение

Экшн-камера - то, без чего не обойтись любителю экстремальных приключений! Снимать свои трюки в воде и в воздухе, на бешеной скорости и в самых непредсказуемых ситуациях - с такой задачей под силу справиться только специальному устройству из особо прочного материала, все конструктивные элементы которого должны быть устойчивы к нагрузкам.

Сегодня мы рассмотрим экшн-камеры Ego: две высококачественных модели для тех, кто не привык переплачивать за бренд, а хочет стать обладателем недорогого, но качественного и современного устройства.

Экшн-камера EGO Hero 1

Экшн-камера EGO Hero 1 способна снимать видео потрясающего качества в формате Super HD 2304х1314. Камера поддерживает карты памяти емкостью до 64 Гб. Благодаря широкоугольному объективу на 170 градусов ни одна деталь не останется без внимания! А аккумулятор позволяет непрерывно снимать на протяжении полутора часов: этого времени, как правило, достаточно, чтобы успеть запечатлеть самые важные и интересные моменты своих приключений.

Управлять камерой можно при помощи беспроводного пульта управления. Нет необходимости каждый раз снимать устройство, проводить нужные манипуляции, а затем устанавливать обратно: встроенный WiFi модуль позволяет контролировать камеру прямо со своего смартфона! Управлять ею можно и с помощью кнопок на самой камере: интерфейс простой и понятный. А двухдюймовый LCD-экран поможет в полной мере оценить кадры.

Больше не нужно беспокоиться, как закрепить камеру на шлеме, руле или где бы то ни было еще - 15 креплений, которые входят в комплект, решат любую проблему. Также возможно установить камеру в автомобиль и использовать в качестве видеорегистратора: по своим характеристикам экшн-камеры значительно превосходят многие из автомобильных рекордеров.

Изображение, записываемое с помощью экшн-камеры EGO Hero 1, получается ярким, контрастным, с реалистичной цветопередачей. На вашей записи вряд ли будут засвеченные или слишком темные кадры: камера легко и плавно подстраивается под любые, даже самые резкие, перемены в освещении.

Еще одно немаловажное преимущество - наличие влагозащитного чехла. Поместив устройство в него, можно смело погружаться на глубину до 30 метров, снимая красоты подводного мира и не боясь повредить свой устройство. А стильная упаковка в виде пластикового бокса не только защитит вашу камеру, но и порадует глаз.

Экшн-камера EGO Jump

EGO Jump - миниатюрная модель экшн-камеры, она обладает всеми вышеописанными преимуществами EGO Hero 1, но во многом превосходит своего собрата. Так, максимальное разрешение видео в Jump - формата Ultra HD частотой в 30 кадров в секунду! Помимо впечатляющего качества видеозаписи здесь присутствует режим съемки VR Video - запись видео виртуальной реальности. Теперь ваши зрители смогут в прямом смысле почувствовать себя на вашем месте в процессе выполнения трюков.

Еще одно важное преимущество EGO Jump - два OLED-экрана: стандартный двухдюймовый и маленький на передней панели. Этот маленький экранчик расширяет возможности экшн-камеры, ведь с его помощью можно снимать себя: свои эмоции в самых экстремальных ситуациях и комментарии к происходящему вокруг.

Для того, чтобы управлять экшн-камерой со своего смартфона, понадобится приложение LinkInEyes: оно бесплатно и доступно для операционных систем iOS и Android. С помощью приложения можно сразу скачать все видео на свой смартфон и поделиться с друзьями, не подключаясь к компьютеру.

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