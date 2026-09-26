Обзор планшета Nexus 9 - подробное описание возможностей, технические характеристики

Планшет премиум-класса Nexus 9

Уже сейчас вы можете оформить заказ на планшет премиум-класса Nexus 9.

Планшет совмещает современные технологии и зарекомендовавший себя дизайн HTC с возможностями последнего поколения программного обеспечения от Google - операционной системой Android Lollipop. Планшетный компьютер со встроенной памятью 32 ГБ и технологией LTE появится в нашем магазине уже в феврале. Планшет, оснащённый 8,9-дюймовым экраном, выполняет любые задачи и удобно помещается в руке. Вес Nexus 9 всего 436 г. Технология LTE позволяет постоянно оставаться на связи и смотреть и сохранять любимые фильмы, фотографии и музыку, а память на 32 ГБ - иметь под рукой всю необходимую информацию.





Планшетный компьютер оборудован 64-битным процессором NVIDIA Tegra K1. Система сдвоенных динамиков HTC BoomSound со специальным усилителем порадует любителей музыки и игр. Операционная система Android Lollipop быстро переключается с одной задачи на другую, а также обеспечивает значительную персонализацию интерфейса и безопасность за счёт различных способов входа в систему. Повышенный срок работы аккумулятора предоставит пользователям возможность реже заряжать устройство.

Технические характеристики: