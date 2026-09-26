Обзор планшета Nexus 9 - подробное описание возможностей, технические характеристики

Планшет премиум-класса Nexus 9
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Планшет совмещает современные технологии и зарекомендовавший себя дизайн HTC с возможностями последнего поколения программного обеспечения от Google - операционной системой Android Lollipop. Планшетный компьютер со встроенной памятью 32 ГБ и технологией LTE появится в нашем магазине уже в феврале. Планшет, оснащённый 8,9-дюймовым экраном, выполняет любые задачи и удобно помещается в руке. Вес Nexus 9 всего 436 г. Технология LTE позволяет постоянно оставаться на связи и смотреть и сохранять любимые фильмы, фотографии и музыку, а память на 32 ГБ - иметь под рукой всю необходимую информацию.
Планшетный компьютер оборудован 64-битным процессором NVIDIA Tegra K1. Система сдвоенных динамиков HTC BoomSound со специальным усилителем порадует любителей музыки и игр. Операционная система Android Lollipop быстро переключается с одной задачи на другую, а также обеспечивает значительную персонализацию интерфейса и безопасность за счёт различных способов входа в систему. Повышенный срок работы аккумулятора предоставит пользователям возможность реже заряжать устройство.
Технические характеристики:
- дисплей: 8,9 дюймов IPS LCD, Gorilla Glass 3, разрешение QXGA (2048x1536) пикселей, соотношение сторон 4:3;
- процессор: 64-битный двухъядерный процессор NVIDIA Tegra K1 Dual Denver с частотой 2,3 ГГц, в модели с поддержкой LTE использован модем MDM9625M;
- ПЗУ: 32 ГБ;
- ОЗУ: 2 ГБ DDR3;
- интерфейсы: разъём 3,5 мм для стереогарнитуры, NFC, Bluetooth 4.1 с поддержкой aptX, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), 2x2 MIMO, порт micro-USB 2.0;
- основная камера: 8 мегапикселей, BSI, диафрагма f/2.4, видеозапись с разрешением 1080p, LED-вспышка;
- фронтальная камера: 1,6 мегапикселя, BSI, диафрагма f/2.4, видеозапись с разрешением 720p;
- датчики: акселерометр, датчик освещенности, гироскоп, магнитометр;
- аккумулятор: 6 700 мАч;
- звук: два фронтальных стереодинамика со встроенными усилителями HTC BoomSound, два встроенных микрофона;
- платформа: Android Lollipop;
- размеры: 153,68 x 228,25 x 7,95 мм;
- вес: версия с Wi-Fi - 425 г; версия с LTE - 436 г.