Обзор сварочных аппаратов Ресанта: популярные модели САИ 190К, САИ 190, САИ 190 ПН, САИ 160К, САИ 220

В наше время для получения неразрывного соединения различных металлических деталей по-прежнему широко используется сваривание с применением специального аппарата. На рынке можно найти очень много моделей таких устройств, поэтому ничто не помешает вам купить сварочный аппарат как для ремонтных работ в любимом гараже, так и для профессиональной деятельности в строительно-ремонтной сфере. Вот только выбирать их надо правильно, останавливаясь на действительно качественных моделях.

Правила подбора аппарата для сваривания

Сварочный аппарат относится к тем агрегатам, для которых ключевое значение имеют характеристики, а не внешний вид и дизайн. Ведь вы его не для внешнего созерцания приобретаете, а для работы! Поэтому перед тем, как сделать покупку, вам важно четко понимать, что вы хотите получить от устройства и какими для этого должны быть его характеристики.

Обращать внимание необходимо на следующие параметры сварочных аппаратов:

тип устройства. Есть трансформаторные, есть инверторные модели. Сейчас покупать агрегаты первого типа просто нет смысла, можно считать эти устройства вчерашним днем. Да, они дешевле, зато больше их размер, присутствует нестабильность в работе. Инверторные сварочные аппараты во всех смыслах лучше: и легче, и компактнее, и КПД у них высокий. Поэтому будущее определенно за ними;

Есть трансформаторные, есть инверторные модели. Сейчас покупать агрегаты первого типа просто нет смысла, можно считать эти устройства вчерашним днем. Да, они дешевле, зато больше их размер, присутствует нестабильность в работе. Инверторные сварочные аппараты во всех смыслах лучше: и легче, и компактнее, и КПД у них высокий. Поэтому будущее определенно за ними; ток сварки. Это количественное значение напрямую указывает на тип работ, который аппарату под силу. Если указано значение до 160А, вы сможете работать с небольшой толщиной деталей, если показатель превышает 220А, то с таким агрегатом уже можно браться за сваривание швеллеров;

Это количественное значение напрямую указывает на тип работ, который аппарату под силу. Если указано значение до 160А, вы сможете работать с небольшой толщиной деталей, если показатель превышает 220А, то с таким агрегатом уже можно браться за сваривание швеллеров; выходное напряжение. Этот параметр отвечает за стабильность дуги. Если вы планируете работать с окисленными деталями, то выбирайте аппарат, где этот показатель будет около 75 В;

Этот параметр отвечает за стабильность дуги. Если вы планируете работать с окисленными деталями, то выбирайте аппарат, где этот показатель будет около 75 В; диаметр электрода. Этот параметр нельзя выбирать просто так, он должен находиться в прямой зависимости от тока сварки и толщины материала, с которой вы намерены работать.

Огромное значение в выборе сварочного аппарата имеет и его производитель. В этом сегменте хорошо себя зарекомендовала компания Ресанта. Она производит инверторное оборудование, которое получило известность как доступное даже для новичков и легкое в работе. Также сварочные аппараты Ресанта отличаются защитой от перегрева и отличной работоспособностью. У производителя есть целый ряд линеек подобных устройств, поэтому обзор инверторов Ресанта — их наиболее популярных моделей поможет вам определиться с правильным выбором.

Сварочные аппараты Ресанта: обзор модели САИ 190К компакт

Начнем с одной из наиболее популярных моделей - Ресанта САИ 190К компакт. Само название устройства говорит за себя. Это небольшая модель, вес и габариты которой указывают на её мобильность - имеется даже ремень для переноски. Вес этого сварочного аппарата составляет всего 4,3 кг, имеется ограничение по току, составляющее 190 А. Это означает, что в своей работе вы сможете выставлять любое значение тока в пределах указанной верхней границы и нижнего значения в 10 А. Такого диапазона вполне хватит для активного бытового использования, а значит, можете не волноваться: и с забором он вам поможет, и с гаражом справитесь.

Сварочный аппарат Ресанта САИ 190К дополнительно оснащен такими функциями, как Hot Start и системой антиприлипания. Это позволит начать нормальный рабочий процесс даже при плохом сетевом напряжении и при взаимодействии аппарата с весьма ржавым металлом. Функция антиприлипания необходима для того, чтобы вы могли в любой момент оторваться от заготовки в случае залипания и продолжить работу, не меняя при этом электрод. Последний в этой модели используется в диаметре 5 мм.

Несмотря на свои маленькие размеры, эта модель сварочного аппарата способна обеспечивать до 7 минут беспрерывной работы при максимальных токовых значениях. Неплохой показатель для такой «малышки».

Сварочный аппарат Ресанта САИ 190: обзор, отличия от других моделей

Стоит уделить внимание и модели Ресанта САИ 190. Её отличительными особенностями являются такие характеристики:

легкий поджиг дуги;

наличие функции антизалипания;

простота настройки.

Даже беглый обзор сварочного аппарата Ресанта САИ 190 позволяет установить, что он идеально подойдет рядовым пользователям, не имеющим высокой квалификации, но желающим самостоятельно осуществлять работы. Этому способствует и параметры самого устройства, его вес в 4,5 кг, благодаря чему аппарат с легкостью можно перевозить и на дачу, и в прочие пункты бытового использования.

Диапазон доступных для выполнения задач тут также немал, ведь здесь максимально допустимый ток составляет 190 А. Само устройство защищено от перегрева и имеет неплохой класс защиты по международному стандарту. Но вот только аппарат лучше не использовать при температуре ниже -25°С.

Ресанта САИ 190ПН: кому подойдет?

Еще одной удобной для бытового использования моделью является сварочный аппарат Ресанта САИ 190ПН. Его отличительные характеристики:

отлично справляется с работой даже при низком напряжении;

не перегревается даже при весьма активном использовании. Но для этого необходимо выдерживать обязательный перерыв в 3 минуты через каждые 7 минут работы на предельных показателях;

позволяет плавно изменять значение сварочного тока.

Если у вас имеются проблемы с низким напряжением, еще не «набита рука» в сварочном деле или вы ищете верного, но небольшого помощника для всех своих грандиозных планов, то модель САИ 190ПН подойдет вам идеально. Она также имеет верхнюю границу сварочного тока в 190 А, но отличается от прочих моделей более существенным весом. Тут он составляет 5,7 кг.

На что способен САИ 160К?

Обзор сварочных аппаратов Ресанта вряд ли может обойтись без модели САИ 160К. Вес этого «малыша» не доходит до 4 кг. Здесь верхняя граница сварочного тока составляет 160 А. С учетом этих характеристик устройство можно использовать:

для любых хозяйственных нужд;

для высотных работ. Для этого предусмотрен и транспортный ремешок;

для работы с низкоуглеродистыми, низколегированными сталями, с нержавейкой, чугуном;

при широком температурном диапазоне (от –10 до +40°С).

В этой модели диаметр электрода составляет 4мм. Если вы не работали с такими электродами, то активную работу сперва лучше проводить с силой тока в 110 А, постепенно увеличивая цифровое значение. Так вы научитесь получать красивый и аккуратный результат.

Обзор Ресанта САИ 220: чем хороша модель?

Эта модель имеет наивысший из представленных предельно допустимый сварочный ток. Здесь он составляет 220 А при диаметре электрода в 5 мм. Это означает, что вы сможете с его помощью не просто решить мелкие бытовые проблемы, но и провести ремонтные работы, использовать на стройке. Поэтому агрегат считается полупрофессиональной моделью. И это при том, что сварочный аппарат Ресанта САИ 220 весьма компактен.

В работе данный сварочный аппарат отличается такими особенностями:

возможностью плавно регулировать желаемое значение тока сварки. Благодаря этому можно получить тонкий и очень качественный шов;

долговечностью - металлический корпус обеспечивает агрегату неплохую степень защиты - IP21. Это значит, что она и вертикально падающие капли воды выдержит, и незначительное механическое воздействие.

Указанные модели Ресанта имеют ряд общих характеристик. Все они считаются мобильными сварочными аппаратами, могут работать от обычной электросети, предельно просты в работе, производительны. Следовательно, с ними справится даже новичок, а человек с серьезным опытом сварочных работ высоко оценит их возможности.