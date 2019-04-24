Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ190К(компакт)

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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Степень защиты
|IP21
|Температурный диапазон работы
|от 40°C до -10°C
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
|Форсаж дуги
|есть
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190К компакт – один из лучших в своём классе инверторных приборов, позволяющих вести работы при помощи электродов вплоть до 5-мм диаметра. С его помощью можно сваривать гаражные ворота, толстые трубы и арматуру, листы до 0,5 см толщиной. Изделие может эксплуатироваться при условии ограничения пространства. Высокий класс защиты от пыли и влаги IP21 делает его отличным выбором не только для любителей, но и для профи.
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24.04.2019
Маленький, лёгкий, очень удобно варить
Недостатки:
Кабель коротковатый
Комментарий:
Взял для домашних дел, справляется на урра
29.04.2018
Маленький, лёгкий, очень удобно варить
Недостатки:
Кабель коротковатый
Комментарий:
Взял для домашних дел, справляется на урра
29.04.2018
Инвертор лёгкий, удобный. Был взят для постройки гаража. Аппарат отлично справился! Бывало такое ,что варил долго без остановки и аппарат со всем справился. Отлично варит электродом 3 мм. Пользуюсь уже больше года. На даче варит отлично, а вы сами знаете какое там низкое напряжение. Мне аппарат понравился
Недостатки:
За 1 год использования не обнаружил
Комментарий:
190 ампер, думаю самое то для дачи, больше и не надо
29.04.2018
1. Низкая цена.
2. Качество сопоставимо с более дорогими моделями
3. Удобство , самый компактный аппарат в моем арсенале сварщика.
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Есть также Ресанта САИПА 200 работает уже более 2-х лет -НА ОТЛИЧНО.