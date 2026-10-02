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Аппарат сварочный Зубр СА-160 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат сварочный Зубр СА-160

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Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 1
Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 2
Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 3
Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 4
Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 5
Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 6
Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 7
Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
5700
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Нет
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 1
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 2
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 3
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 4
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 5
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 6
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 7
  • Аппарат сварочный Зубр СА-160 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342466
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат сварочный Зубр СА-160
5 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Тип выходного тока
постоянный
Мощность
5700
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Нет
Ширина, см
19
Высота, см
22
Габариты без упаковки
280х115х180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х19
Вес, кг.
4.2

Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-160

Инверторный сварочный аппарат Зубр 160 А, СА-160 представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивает эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Специальные встроенные функции Горячий старт, Форсаж дуги и Антиприлипание электрода значительно упрощают сварочный процесс и экономят время на настройку инвертора.



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Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат сварочный Зубр СА-160




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Тип выходного тока
постоянный
Мощность
5700
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Нет
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
22
Габариты без упаковки
280х115х180
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный сварочный аппарат Зубр 160 А, СА-160 представляет собой надежное оборудования с высокой производительностью. Предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Данная модель отличается большой продолжительностью непрерывной работы на максимальных токах. Мощный вентилятор и многочисленные вентиляционные отверстия на корпусе обеспечивает эффективное охлаждение аппарата и позволяют работать дольше без перегрева. Специальные встроенные функции Горячий старт, Форсаж дуги и Антиприлипание электрода значительно упрощают сварочный процесс и экономят время на настройку инвертора.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат сварочный Зубр СА-160 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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