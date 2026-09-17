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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%

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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 8
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 9
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 10
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 11
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 12
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 13
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 14
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
8000
Степень защиты
IP21S
Мах. диаметр электрода
4
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 8
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 9
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 10
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 11
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 12
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 13
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 14
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
8000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мах. диаметр электрода
4
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х20
Вес, кг.
5.73

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%

Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%



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Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
8000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Мах. диаметр электрода
4
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60%


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94324, DM-180 Standart, 180 А, ПВ 60% - по цене 5820 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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