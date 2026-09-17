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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60%

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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
4560
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
3.2
Min ток
20
Max ток
140
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747807
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60%
6 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Мощность
4560
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат с горелкой - 1 штСварочный провод с держателем электрода - 1 штСварочный провод с зажимом "земля" - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
нет
Min ток
20
Max ток
140
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
340х135х275 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х24
Вес, кг.
6.62

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60%

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Сибртех ИСП-140 94321 работает с максимальным сварочным током 140 А, время продолжительности включения составляет 60%. Аппарат позволяет работать в режимах MMA (сварка покрытым электродом диаметром до 4 мм), сварки флюсовой проволокой FCAW диаметром 0,8/0,9 мм без подачи газа и в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом LIFT TIG (горелка в комплект не входит). Применение передовой инверторной технологии IGBT обеспечивает стабильный постоянный сварочный ток на выходе. Аппарат подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Широкие возможности — аппарат можно использовать для сварки сталей и черных металлов.
  • Удобное управление — выбор режима осуществляется поочередным нажатием кнопки, значение сварочного тока устанавливается при помощи поворотного регулятора, для режима MIG предусмотрена возможность ручной регулировки компенсации напряжения.
  • Аварийная индикация — в случае перегрева загорается световой сигнал, оповещающий о необходимости охлаждения устройства.
  • Функциональность — скорость подачи проволоки регулируется автоматически в зависимости от ее толщины и выбранной величины сварочного тока.
  • Компактные расходники — сварочный аппарат совместим с катушками диаметром до 100 мм (1 кг).
  • Готовность к работе — в комплект входят горелка и сварочные провода с электрододержателем и зажимом «земля».
  • Комфортное перемещение — аппарат весит 5,5 кг, на корпусе предусмотрена удобная ручка.



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Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60%




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Мощность
4560
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат с горелкой - 1 штСварочный провод с держателем электрода - 1 штСварочный провод с зажимом "земля" - 1 штИнструкция по эксплуатации - 1 штГарантийный талон - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
нет
Min ток
20
Max ток
140
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
340х135х275 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Сибртех ИСП-140 94321 работает с максимальным сварочным током 140 А, время продолжительности включения составляет 60%. Аппарат позволяет работать в режимах MMA (сварка покрытым электродом диаметром до 4 мм), сварки флюсовой проволокой FCAW диаметром 0,8/0,9 мм без подачи газа и в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом LIFT TIG (горелка в комплект не входит). Применение передовой инверторной технологии IGBT обеспечивает стабильный постоянный сварочный ток на выходе. Аппарат подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Широкие возможности — аппарат можно использовать для сварки сталей и черных металлов.
  • Удобное управление — выбор режима осуществляется поочередным нажатием кнопки, значение сварочного тока устанавливается при помощи поворотного регулятора, для режима MIG предусмотрена возможность ручной регулировки компенсации напряжения.
  • Аварийная индикация — в случае перегрева загорается световой сигнал, оповещающий о необходимости охлаждения устройства.
  • Функциональность — скорость подачи проволоки регулируется автоматически в зависимости от ее толщины и выбранной величины сварочного тока.
  • Компактные расходники — сварочный аппарат совместим с катушками диаметром до 100 мм (1 кг).
  • Готовность к работе — в комплект входят горелка и сварочные провода с электрододержателем и зажимом «земля».
  • Комфортное перемещение — аппарат весит 5,5 кг, на корпусе предусмотрена удобная ручка.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60% - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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