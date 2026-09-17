Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60%
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60%
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Сибртех ИСП-140 94321 работает с максимальным сварочным током 140 А, время продолжительности включения составляет 60%. Аппарат позволяет работать в режимах MMA (сварка покрытым электродом диаметром до 4 мм), сварки флюсовой проволокой FCAW диаметром 0,8/0,9 мм без подачи газа и в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом LIFT TIG (горелка в комплект не входит). Применение передовой инверторной технологии IGBT обеспечивает стабильный постоянный сварочный ток на выходе. Аппарат подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Широкие возможности — аппарат можно использовать для сварки сталей и черных металлов.
- Удобное управление — выбор режима осуществляется поочередным нажатием кнопки, значение сварочного тока устанавливается при помощи поворотного регулятора, для режима MIG предусмотрена возможность ручной регулировки компенсации напряжения.
- Аварийная индикация — в случае перегрева загорается световой сигнал, оповещающий о необходимости охлаждения устройства.
- Функциональность — скорость подачи проволоки регулируется автоматически в зависимости от ее толщины и выбранной величины сварочного тока.
- Компактные расходники — сварочный аппарат совместим с катушками диаметром до 100 мм (1 кг).
- Готовность к работе — в комплект входят горелка и сварочные провода с электрододержателем и зажимом «земля».
- Комфортное перемещение — аппарат весит 5,5 кг, на корпусе предусмотрена удобная ручка.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Сибртех ИСП-140 94321 работает с максимальным сварочным током 140 А, время продолжительности включения составляет 60%. Аппарат позволяет работать в режимах MMA (сварка покрытым электродом диаметром до 4 мм), сварки флюсовой проволокой FCAW диаметром 0,8/0,9 мм без подачи газа и в режиме аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом LIFT TIG (горелка в комплект не входит). Применение передовой инверторной технологии IGBT обеспечивает стабильный постоянный сварочный ток на выходе. Аппарат подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Широкие возможности — аппарат можно использовать для сварки сталей и черных металлов.
- Удобное управление — выбор режима осуществляется поочередным нажатием кнопки, значение сварочного тока устанавливается при помощи поворотного регулятора, для режима MIG предусмотрена возможность ручной регулировки компенсации напряжения.
- Аварийная индикация — в случае перегрева загорается световой сигнал, оповещающий о необходимости охлаждения устройства.
- Функциональность — скорость подачи проволоки регулируется автоматически в зависимости от ее толщины и выбранной величины сварочного тока.
- Компактные расходники — сварочный аппарат совместим с катушками диаметром до 100 мм (1 кг).
- Готовность к работе — в комплект входят горелка и сварочные провода с электрододержателем и зажимом «земля».
- Комфортное перемещение — аппарат весит 5,5 кг, на корпусе предусмотрена удобная ручка.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. сварки СИБРТЕХ 94321, ИСП-140, 140 А, ПВ 60%