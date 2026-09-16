Полуавтомат сварочный ЗУБР КОМПАКТ, FCAW, MMA, TIG, 160А, без газа, горелка ПС-160 (ПС-М3-160)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Мощность
4000
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
0.6
Мах. диаметр электрода
1
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб.
В наличии
Код товара: 726849
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6 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Мощность
4000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Аппарат сварочный - 1 шт.; Кабель заземления - 1 шт.; Держатель электродов - 1 шт.; Горелка - 1 шт.; Наконечники - 3 шт.; Прижимные ролики - 2 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
0.6
Мах. диаметр электрода
1
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Ширина, см
29.5
Высота, см
26
Габариты без упаковки
295?260?220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х22
Вес, кг.
5.4
Описание товара Полуавтомат сварочный ЗУБР КОМПАКТ, FCAW, MMA, TIG, 160А, без газа, горелка ПС-160 (ПС-М3-160)
Универсальный, компактный сварочный полуавтомат инверторного типа с цифровым дисплеем с функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку сталей самозащитной порошковой проволокой без использования защитного газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, удобное управление сварочным током, малый вес и компактность позволят с легкостью провести все необходимые в быту сварочные работы.
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Бренд
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Мощность
4000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Аппарат сварочный - 1 шт.; Кабель заземления - 1 шт.; Держатель электродов - 1 шт.; Горелка - 1 шт.; Наконечники - 3 шт.; Прижимные ролики - 2 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
0.6
Мах. диаметр электрода
1
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Ширина, см
29.5
Развернуть
Высота, см
26
Габариты без упаковки
295?260?220 мм
Страна производитель
Китай
Универсальный, компактный сварочный полуавтомат инверторного типа с цифровым дисплеем с функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку сталей самозащитной порошковой проволокой без использования защитного газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, удобное управление сварочным током, малый вес и компактность позволят с легкостью провести все необходимые в быту сварочные работы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Полуавтомат сварочный ЗУБР КОМПАКТ, FCAW, MMA, TIG, 160А, без газа, горелка ПС-160 (ПС-М3-160) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6480 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полуавтомат сварочный ЗУБР КОМПАКТ, FCAW, MMA, TIG, 160А, без газа, горелка ПС-160 (ПС-М3-160)