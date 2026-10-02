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Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170

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Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 2
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Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 4
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 5
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 6
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
5,7 кВТ
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Плазменная резка
нет
Max ток
170 А
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 1
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 2
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 3
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 4
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 5
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 6
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267505
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170
6 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Питание
инвертор
Продолжительность включения при максимальном токе
30%
Тип выходного тока
постоянный
Мощность
5,7 кВТ
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Max ток
170 А
Ширина, см
20
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х21
Вес, кг.
3.75

Описание товара Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170

Компактный сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, стабильность характеристик и оперативное подстраивание к любым условиям процесса сварки. Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне, - малое потребление электроэнергии, высокий КПД, - простота работы и высокое качество сварного шва, - сварка различных металлов, - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET, Система защиты от перегрузки и перегрева. Встроенные функции: - для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки аппарат оснащен функцией Горячий старт, - функция Форсаж дуги, производит автоматическое форсирование дуги в процессе сварки, - функция «Антиприлипание электрода» автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода. Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее, Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током, Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В, Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком), Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность, Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах. Сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов/(ММА). Комплектация: сварочный инвертор - 1 шт, кабель с электрододержателем - 1 шт, кабель с зажимом массы - 1 шт, ремень для переноски - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 экз.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Питание
инвертор
Продолжительность включения при максимальном токе
30%
Тип выходного тока
постоянный
Мощность
5,7 кВТ
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Max ток
170 А
Ширина, см
20
Развернуть
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, стабильность характеристик и оперативное подстраивание к любым условиям процесса сварки. Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне, - малое потребление электроэнергии, высокий КПД, - простота работы и высокое качество сварного шва, - сварка различных металлов, - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET, Система защиты от перегрузки и перегрева. Встроенные функции: - для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки аппарат оснащен функцией Горячий старт, - функция Форсаж дуги, производит автоматическое форсирование дуги в процессе сварки, - функция «Антиприлипание электрода» автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода. Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее, Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током, Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В, Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком), Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность, Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах. Сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов/(ММА). Комплектация: сварочный инвертор - 1 шт, кабель с электрододержателем - 1 шт, кабель с зажимом массы - 1 шт, ремень для переноски - 1 шт, руководство по эксплуатации - 1 экз.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М1-170 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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