Top.Mail.Ru
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 1
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 2
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 3
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 4
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 5
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 6
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 7
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 8
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 9
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 10
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 11
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 12
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 13
Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
5200
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Плазменная резка
нет
Min ток
10
Max ток
140
Наличие сетевой вилки
Да
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 1
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 2
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 3
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 4
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 5
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 6
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 7
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 8
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 9
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 10
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 11
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 12
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 13
  • Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267506
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
5200
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
10
Max ток
140
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х25
Вес, кг.
6.7

Описание товара Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140

Инвертор ЗУБР ЗАС-М3-140 - однофазный прибор, который используется при работе со штучными электродами. Принудительное охлаждение, установленное в аппарате, предотвращает перегрев и продлевает время непрерывной работы. Плата защищена от пыли специальным высокотемпературным лаком. Высокое качество сварного соединения достигается за счет функции Hot start.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
5200
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
10
Max ток
140
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Инвертор ЗУБР ЗАС-М3-140 - однофазный прибор, который используется при работе со штучными электродами. Принудительное охлаждение, установленное в аппарате, предотвращает перегрев и продлевает время непрерывной работы. Плата защищена от пыли специальным высокотемпературным лаком. Высокое качество сварного соединения достигается за счет функции Hot start.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инвертор Зубр Мастер ЗАС-М3-140 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...