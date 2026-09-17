Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм
Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-250 94378 с максимальной силой сварочного тока 250 А и продолжительностью включения 80% работает с электродами диаметром 1,6-5 мм. Позволяет сваривать металлические конструкции толщиной до 14 мм. Будет полезен в гараже, частном хозяйстве, на строительной площадке, а также в сфере ЖКХ. Аппарат стабильно работает даже при пониженном входном напряжении 150 Вт. Модель отличается простым управлением и бесшумной работой.
Преимущества
- Эффективность — время полезной работы увеличено до 80%, что сокращает время сварки.
- Быстрый старт — функция Hot Start (легкий поджиг) помогает зажечь дугу, что существенно облегчает начало работы.
- Функция антизалипания (Anti Stick) — электрод не пригорает к металлу, что предотвращает разрушение его покрытия.
- Высокое качество сварки — функция форсирования дуги (Arc Force) стабилизирует ее горение и упрощает работу, особенно при сваривании тонкого металла.
- Точная настройка — поворотный регулятор позволяет плавно изменять силу сварочного тока для достижения оптимального результата.
- Надежность — стандарт IP21 обеспечивает защиту изделия от вертикально падающих капель воды и предметов размером более 12,5 мм.
- Защита от перегрузки — в случае чрезмерного повышения силы тока или короткого замыкания аппарат переходит в защитный режим, что предотвращает его поломку.
- Термозащита — при превышении максимально допустимой температуры аппарат отключается, что увеличивает срок его службы.
- Функция «умный вентилятор» — автоматическая функция Smart Fan обеспечивает своевременное охлаждение инвертора, чтобы исключить его выход из строя в результате перегрева.
- Прочность — стальной корпус защищает внутренние части инвертора от загрязнения и механических воздействий, обеспечивая его долговечность
- Удобный контроль работы — индикаторы питания, перегрева и защиты платы позволяют следить за рабочим процессом и своевременно в
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Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-250 94378 с максимальной силой сварочного тока 250 А и продолжительностью включения 80% работает с электродами диаметром 1,6-5 мм. Позволяет сваривать металлические конструкции толщиной до 14 мм. Будет полезен в гараже, частном хозяйстве, на строительной площадке, а также в сфере ЖКХ. Аппарат стабильно работает даже при пониженном входном напряжении 150 Вт. Модель отличается простым управлением и бесшумной работой.
Преимущества
- Эффективность — время полезной работы увеличено до 80%, что сокращает время сварки.
- Быстрый старт — функция Hot Start (легкий поджиг) помогает зажечь дугу, что существенно облегчает начало работы.
- Функция антизалипания (Anti Stick) — электрод не пригорает к металлу, что предотвращает разрушение его покрытия.
- Высокое качество сварки — функция форсирования дуги (Arc Force) стабилизирует ее горение и упрощает работу, особенно при сваривании тонкого металла.
- Точная настройка — поворотный регулятор позволяет плавно изменять силу сварочного тока для достижения оптимального результата.
- Надежность — стандарт IP21 обеспечивает защиту изделия от вертикально падающих капель воды и предметов размером более 12,5 мм.
- Защита от перегрузки — в случае чрезмерного повышения силы тока или короткого замыкания аппарат переходит в защитный режим, что предотвращает его поломку.
- Термозащита — при превышении максимально допустимой температуры аппарат отключается, что увеличивает срок его службы.
- Функция «умный вентилятор» — автоматическая функция Smart Fan обеспечивает своевременное охлаждение инвертора, чтобы исключить его выход из строя в результате перегрева.
- Прочность — стальной корпус защищает внутренние части инвертора от загрязнения и механических воздействий, обеспечивая его долговечность
- Удобный контроль работы — индикаторы питания, перегрева и защиты платы позволяют следить за рабочим процессом и своевременно в
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки СИБРТЕХ 94378, ИДС-250, 250 А, ПВ 80%, диам.эл. 1,6-5 мм