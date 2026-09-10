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Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720

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Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720 - фото 1
Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720 - фото 2
Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
  • Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720 - фото 1
  • Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720 - фото 2
  • Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349323
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Характеристики

Бренд
Победа
Тип товара
Сварочный аппарат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х18
Вес, кг.
5.5

Описание товара Аппарат сварочный Победа АС 200 606301720

Горячий старт (Hot Start). Защита от залипания (Anti-Stick). Мин. диаметр электрода: 1.6 мм. Макс. диаметр электрода: 5 мм. Напряжение холостого хода: 65 В.



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Характеристики
Бренд
Победа
Тип товара
Сварочный аппарат
Страна производитель
Китай
Описание
Горячий старт (Hot Start). Защита от залипания (Anti-Stick). Мин. диаметр электрода: 1.6 мм. Макс. диаметр электрода: 5 мм. Напряжение холостого хода: 65 В.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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Отзывы


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