Top.Mail.Ru
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 8
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 9
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 10
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 11
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 12
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 13
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 14
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 15
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 16
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мах. диаметр электрода
3.2
Плазменная резка
нет
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 8
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 9
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 10
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 11
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 12
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 13
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 14
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 15
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 16
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747808
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%
5 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х20
Вес, кг.
5.1

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%

Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
7000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штРемень для переноски - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 штРемень для переноски - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60%


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94323, DM-160 Standart, 160 А, ПВ 60% – стоимость товара 5200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...