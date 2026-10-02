Аппарат сварочный Зубр СА-190К
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Характеристики
Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-190К
Сварочный инвертор, ММА СА-190К серия «МАСТЕР» Преимущества Простой и компактный сварочный аппарат обеспечивающий стабильную дугу, для решения бытовых задач. Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне - малое потребление электроэнергии, высокий КПД - простота работы и высокое качество сварного шва - сварка различных металлов - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET Система защиты от перегрузки и перегрева Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах Ремень для переноски в комплекте Возможность работы от генератора Компактный сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, стабильность характеристик и оперативное подстраивание к любым условиям процесса сварки. ЗУБР - передовые технологии у Вас на службе. Применение Для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА).
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Теги товара: ручные дуговые mma
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Теги товара: ручные дуговые mma
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