Top.Mail.Ru
Аппарат сварочный Зубр СА-190К купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аппарат сварочный Зубр СА-190К

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 1
Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 2
Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 3
Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 4
Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 5
Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 6
Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
4300
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Max ток
190
  • Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 1
  • Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 2
  • Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 3
  • Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 4
  • Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 5
  • Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 6
  • Аппарат сварочный Зубр СА-190К - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342496
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат сварочный Зубр СА-190К
5 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
4300
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Max ток
190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х18
Вес, кг.
5.7

Описание товара Аппарат сварочный Зубр СА-190К

Сварочный инвертор, ММА СА-190К серия «МАСТЕР» Преимущества Простой и компактный сварочный аппарат обеспечивающий стабильную дугу, для решения бытовых задач. Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне - малое потребление электроэнергии, высокий КПД - простота работы и высокое качество сварного шва - сварка различных металлов - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET Система защиты от перегрузки и перегрева Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах Ремень для переноски в комплекте Возможность работы от генератора Компактный сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, стабильность характеристик и оперативное подстраивание к любым условиям процесса сварки. ЗУБР - передовые технологии у Вас на службе. Применение Для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА).



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат сварочный Зубр СА-190К




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
4300
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Max ток
190
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный инвертор, ММА СА-190К серия «МАСТЕР» Преимущества Простой и компактный сварочный аппарат обеспечивающий стабильную дугу, для решения бытовых задач. Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне - малое потребление электроэнергии, высокий КПД - простота работы и высокое качество сварного шва - сварка различных металлов - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET Система защиты от перегрузки и перегрева Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 160 В Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность Малый вес и габариты увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах Ремень для переноски в комплекте Возможность работы от генератора Компактный сварочный инвертор предназначен для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, стабильность характеристик и оперативное подстраивание к любым условиям процесса сварки. ЗУБР - передовые технологии у Вас на службе. Применение Для ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА).


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат сварочный Зубр СА-190К - по цене 5320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...