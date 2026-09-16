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Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160)

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Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 1
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 2
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 3
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 4
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 5
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 6
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат инверторный
Мощность
3520
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Min ток
20
Max ток
160
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 1
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 2
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 3
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 4
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 5
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 6
  • Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160)
3 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Сварочный аппарат инверторный
Мощность
3520
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
нет
Min ток
20
Max ток
160
Рекомендуемая мощность генератора
3.52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х17
Вес, кг.
3.1

Описание товара Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160)

Сварочный аппарат инверторный STEHER VR-160Сварочный инверторный аппарат STEHER 160 А, VR-160 обладает минимальным весом в серии. Это обеспечено небольшим инверторным блоком. Такой аппарат удобно использовать для небольших швов и кратковременных сварочных работ любой сложности. Прочный металлический корпус и удобный ремень облегчают транспортировку. Есть плавная регулировка. Минималистичная панель управления оснащена самым необходимым. Это позволяет быстро настроить параметры под конкретный тип и диаметр электродов. IGBT в сравнении со стандартной технологией обеспечивает следующие преимущества: плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне;малое потребление электроэнергии,высокий КПД;простота работы и высокое качество сварного шва;сварка различных металлов;меньшее количество силовых элементов (при той же мощности).Преимущества STEHER VR-160 Современные технологии: IGBT, MOSFET;Жесткий корпус;Небольшой расход энергии;Встроенная защита от перегрузок.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Сварочный аппарат инверторный
Мощность
3520
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
3.2
Форсаж дуги
нет
Min ток
20
Max ток
160
Рекомендуемая мощность генератора
3.52
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный аппарат инверторный STEHER VR-160Сварочный инверторный аппарат STEHER 160 А, VR-160 обладает минимальным весом в серии. Это обеспечено небольшим инверторным блоком. Такой аппарат удобно использовать для небольших швов и кратковременных сварочных работ любой сложности. Прочный металлический корпус и удобный ремень облегчают транспортировку. Есть плавная регулировка. Минималистичная панель управления оснащена самым необходимым. Это позволяет быстро настроить параметры под конкретный тип и диаметр электродов. IGBT в сравнении со стандартной технологией обеспечивает следующие преимущества: плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне;малое потребление электроэнергии,высокий КПД;простота работы и высокое качество сварного шва;сварка различных металлов;меньшее количество силовых элементов (при той же мощности).Преимущества STEHER VR-160 Современные технологии: IGBT, MOSFET;Жесткий корпус;Небольшой расход энергии;Встроенная защита от перегрузок.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат сварочный инверторный STEHER ММА, 160 А, макс. электрод ? 3.2 мм (VR-160) - данный товар вы можете купить по цене 3410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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