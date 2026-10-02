Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165
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Характеристики
Описание товара Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165
Встроенная система защиты от перегрузки и перегрева, а также принудительное охлаждение гарантируют безопасность и увеличенную производительность. Высокий запас по ПВ (до 75% на максимальном токе). Дисплей для более точного регулирования выходного тока. Возможность сварки методом TIG LIFT, который обеспечивает превосходную сварку неплавящимся электродом при подключении TIG горелки и подаче защитного газа. Функция VRD, снижающая выходное напряжение до безопасного уровня, что обеспечивает безопасность оператора, который может без всякого риска дотрагиваться до электрода, пока не будет возобновлена сварка. Снижение тока при залипании электрода (или «Антиприлипание», «Anti-stick»), позволяет уберечь электрод от прокаливания. «Горячий старт» (или «Hot-start») обеспечит гарантированное отличное расплавление сварочной ванны и наилучшее качество шва даже в начале сварки. «Форсаж дуги» (или «Аrc-force») увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода. Устойчивая работа при характеристиках сети, отличающихся от номинальных. Сварка на постоянном токе обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным. Благодаря корректору входной мощности, разрешается подключать к генератору мощностью ниже на 15%, чем при работе с обычными сварочными инверторами. Защита электронных компонентов от пыли, перегрева и окисления (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком). Компактный размер, удобная рукоятка и небольшой вес увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах. Сварочные кабели увеличенной длины в комплекте: рабочий – 3 м и массовый – 2 м. Держатель с медными губками обеспечит высокий ресурс и отличный контакт с электродом, а кабель массы вместе с медным зажимом обеспечит надежное соединение.
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Теги товара: ручные дуговые mma
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Теги товара: ручные дуговые mma
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