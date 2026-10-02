Top.Mail.Ru
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 1
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 2
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 3
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 4
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 5
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 6
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 7
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 8
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 9
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 10
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 11
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 12
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 13
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 14
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 15
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 16
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 17
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 18
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
6600
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мах. диаметр электрода
4
Плазменная резка
нет
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 1
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 2
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 3
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 4
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 5
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 6
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 7
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 8
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 9
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 10
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 11
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 12
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 13
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 14
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 15
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 16
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 17
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 18
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 820 руб.  6 940 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165
3 820 руб. -45%
6 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
6600
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х26
Вес, кг.
6

Описание товара Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165

Встроенная система защиты от перегрузки и перегрева, а также принудительное охлаждение гарантируют безопасность и увеличенную производительность. Высокий запас по ПВ (до 75% на максимальном токе). Дисплей для более точного регулирования выходного тока. Возможность сварки методом TIG LIFT, который обеспечивает превосходную сварку неплавящимся электродом при подключении TIG горелки и подаче защитного газа. Функция VRD, снижающая выходное напряжение до безопасного уровня, что обеспечивает безопасность оператора, который может без всякого риска дотрагиваться до электрода, пока не будет возобновлена сварка. Снижение тока при залипании электрода (или «Антиприлипание», «Anti-stick»), позволяет уберечь электрод от прокаливания. «Горячий старт» (или «Hot-start») обеспечит гарантированное отличное расплавление сварочной ванны и наилучшее качество шва даже в начале сварки. «Форсаж дуги» (или «Аrc-force») увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода. Устойчивая работа при характеристиках сети, отличающихся от номинальных. Сварка на постоянном токе обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным. Благодаря корректору входной мощности, разрешается подключать к генератору мощностью ниже на 15%, чем при работе с обычными сварочными инверторами. Защита электронных компонентов от пыли, перегрева и окисления (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком). Компактный размер, удобная рукоятка и небольшой вес увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах. Сварочные кабели увеличенной длины в комплекте: рабочий – 3 м и массовый – 2 м. Держатель с медными губками обеспечит высокий ресурс и отличный контакт с электродом, а кабель массы вместе с медным зажимом обеспечит надежное соединение.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность
6600
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Плазменная резка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Встроенная система защиты от перегрузки и перегрева, а также принудительное охлаждение гарантируют безопасность и увеличенную производительность. Высокий запас по ПВ (до 75% на максимальном токе). Дисплей для более точного регулирования выходного тока. Возможность сварки методом TIG LIFT, который обеспечивает превосходную сварку неплавящимся электродом при подключении TIG горелки и подаче защитного газа. Функция VRD, снижающая выходное напряжение до безопасного уровня, что обеспечивает безопасность оператора, который может без всякого риска дотрагиваться до электрода, пока не будет возобновлена сварка. Снижение тока при залипании электрода (или «Антиприлипание», «Anti-stick»), позволяет уберечь электрод от прокаливания. «Горячий старт» (или «Hot-start») обеспечит гарантированное отличное расплавление сварочной ванны и наилучшее качество шва даже в начале сварки. «Форсаж дуги» (или «Аrc-force») увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода. Устойчивая работа при характеристиках сети, отличающихся от номинальных. Сварка на постоянном токе обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению с переменным. Благодаря корректору входной мощности, разрешается подключать к генератору мощностью ниже на 15%, чем при работе с обычными сварочными инверторами. Защита электронных компонентов от пыли, перегрева и окисления (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком). Компактный размер, удобная рукоятка и небольшой вес увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах. Сварочные кабели увеличенной длины в комплекте: рабочий – 3 м и массовый – 2 м. Держатель с медными губками обеспечит высокий ресурс и отличный контакт с электродом, а кабель массы вместе с медным зажимом обеспечит надежное соединение.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-165 - стоимость товара 3820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...