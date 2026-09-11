Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сварочный полуавтомат MIG/MAG 250А DEKO DKWM250A PRO
Сварочный аппарат DEKO DKWM250A PRO предназначен для создания прочных неразъемных соединений в металлических изделиях на строительных площадках и в быту. Он обладает компактными габаритами и эргономичной ручкой для удобного перемещения. Сварочный аппарат предусматривает полуавтоматическую и ручную дуговую сварку с использованием газа или без него. Ток позволяется регулировать в диапазоне 40-250 А в зависимости от толщины металла. С помощью поворотных переключателей и цифрового дисплея можно настраивать рабочие параметры. Технология защиты от перегрузок автоматически отключает оборудование DEKO DKWM250A PRO при критической нагрузке и гарантирует стабильность в эксплуатации.
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