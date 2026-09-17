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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг

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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Степень защиты
IP21S
Мах. диаметр электрода
5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 710 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747801
Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг
16 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG сварки - 1 штШланг газовый - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Мах. диаметр электрода
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х38х29
Вес, кг.
12.52

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки MTX MIG-220S 94304, предназначенный для сварки на максимальном токе до 220 А, имеет продолжительность включения 60% и совместим с катушками весом до 5 кг. Используется для работы со сталями, черными и цветными металлами. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, позволяющей получать стабильный сварочный ток на выходе. Аппарат имеет высокий КПД при низком энергопотреблении, способен работать при пониженном до 180 В напряжении.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг




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Характеристики
Бренд
MTX
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG сварки - 1 штШланг газовый - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Мах. диаметр электрода
5
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки MTX MIG-220S 94304, предназначенный для сварки на максимальном токе до 220 А, имеет продолжительность включения 60% и совместим с катушками весом до 5 кг. Используется для работы со сталями, черными и цветными металлами. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, позволяющей получать стабильный сварочный ток на выходе. Аппарат имеет высокий КПД при низком энергопотреблении, способен работать при пониженном до 180 В напряжении.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94304, cварки MIG-220S, 220A, ПВ 60%, катушка 5 кг - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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