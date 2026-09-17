Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-185SDR 94363 работает с максимальным сварочным током 180 A и совместим с катушками массой от 1 до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД при низком энергопотреблении. Возможна работа при нестабильном напряжении в сети. Синергетическое управление упрощает подбор параметров сварки в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т.д.
С помощью аппарата можно проводить ручную сварку покрытым электродом (MMA), сварку проволокой в газозащитной среде (MIG/MAG) или порошковой (флюсовой) проволокой диаметром 0,8-1 мм без подачи газа (FCAW), а также аргонодуговую сварку неплавящимся электродом (LIFT TIG). Горелка работает в 2 режимах: 2T, т.е. формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах и 4T — выполнение длинных и кольцевых швов.
Преимущества
- Эффективная работа в разных положениях и с заготовками различной толщины — в режимах MIG/Flux/SPOOL GUN предусмотрена возможность регулировки индуктивности и длины дуги.
- Высокое качество выполняемых работ — можно выбрать оптимальные параметры скорости сварки, вылета проволоки и потока защитного газа.
- Вспомогательные функции в режиме MMA-сварки — Hot Start упрощает розжиг дуги, Arc Force обеспечивает стабильную работу и высокое качество шва, Anti Stick позволяет легко отделить электрод от поверхности металла, не повредив обмазку.
- Безопасность — в режиме MMA можно включить функцию VRD для работы с пониженным напряжением холостого хода, что уменьшает риск получения электротравмы, особенно в условиях повышенной влажности.
- Возможность смены полярности — в режиме сварки MMA можно выбрать прямую или обратную полярность подключения сварочных кабелей в зависимости от типа электрода и толщины сварив
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Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-185SDR 94363 работает с максимальным сварочным током 180 A и совместим с катушками массой от 1 до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД при низком энергопотреблении. Возможна работа при нестабильном напряжении в сети. Синергетическое управление упрощает подбор параметров сварки в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т.д.
С помощью аппарата можно проводить ручную сварку покрытым электродом (MMA), сварку проволокой в газозащитной среде (MIG/MAG) или порошковой (флюсовой) проволокой диаметром 0,8-1 мм без подачи газа (FCAW), а также аргонодуговую сварку неплавящимся электродом (LIFT TIG). Горелка работает в 2 режимах: 2T, т.е. формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах и 4T — выполнение длинных и кольцевых швов.
Преимущества
- Эффективная работа в разных положениях и с заготовками различной толщины — в режимах MIG/Flux/SPOOL GUN предусмотрена возможность регулировки индуктивности и длины дуги.
- Высокое качество выполняемых работ — можно выбрать оптимальные параметры скорости сварки, вылета проволоки и потока защитного газа.
- Вспомогательные функции в режиме MMA-сварки — Hot Start упрощает розжиг дуги, Arc Force обеспечивает стабильную работу и высокое качество шва, Anti Stick позволяет легко отделить электрод от поверхности металла, не повредив обмазку.
- Безопасность — в режиме MMA можно включить функцию VRD для работы с пониженным напряжением холостого хода, что уменьшает риск получения электротравмы, особенно в условиях повышенной влажности.
- Возможность смены полярности — в режиме сварки MMA можно выбрать прямую или обратную полярность подключения сварочных кабелей в зависимости от типа электрода и толщины сварив
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94363, cварки IMIG-185SDR, 180 А, ПВ 60%, катушка 5 кг