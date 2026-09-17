Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60%
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94319, ITIG-200 ACDC Mix Pulse, 200 А, ПВ 60%
Инверторный аппарат аргонодуговой сварки Denzel ITIG-200 ACDC Mix Pulse 94319 работает с максимальным сварочным током 200 А, продолжительность включения составляет 60%. Позволяет работать с использованием как переменного, так и постоянного тока, поэтому подходит для сварки не только сплавов из стали, но и цветных металлов, таких как медь, титан, а также алюминия и его сплавов. Используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) и MMA-сварки покрытым электродом диаметром 4-5 мм. Возможны следующие режимы TIG-сварки: на постоянном токе DC, импульсным постоянным током Pulse DC, сварка переменным током AC, а также переменным током с режимом глубокого проникновения в импульсном режиме MIXTIG AC. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает стабильный сварочный ток и высокий КПД в течение всего срока службы.
Преимущества
- Двойная защита — в случае перегрузки по току и перегрева загорается индикатор, аппарат автоматически отключается для предотвращения поломки.
- Высокочастотный поджиг дуги — для начала работы в режиме TIG не требуется контакт свариваемой детали с вольфрамовым электродом, что обеспечивает высокое качество шва и уменьшает износ электрода.
- Сварка тонкого металла — минимальное значение сварочного тока в режиме TIG составляет 5 А.
- Удобное управление — рабочие параметры отображаются на цифровом дисплее.
- Сохранение настроек сварочного процесса — предусмотрено 10 слотов памяти с номерами от 0 до 9 для загрузки выбранных режимов и параметров циклограммы.
- 2 режима работы горелки — формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах (режим 2T), выполнение длинных швов (4T).
- Дистанционная регулировка сварочного тока — имеется возможность подключения ножной педали 94334 (приобретается отдельно).
- Удобная эксплуатация — длина сварочных проводов составляет 2 м, а газового шланга — 3 м, что позволяет расширить рабочую зону
- Га
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Инверторный аппарат аргонодуговой сварки Denzel ITIG-200 ACDC Mix Pulse 94319 работает с максимальным сварочным током 200 А, продолжительность включения составляет 60%. Позволяет работать с использованием как переменного, так и постоянного тока, поэтому подходит для сварки не только сплавов из стали, но и цветных металлов, таких как медь, титан, а также алюминия и его сплавов. Используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) и MMA-сварки покрытым электродом диаметром 4-5 мм. Возможны следующие режимы TIG-сварки: на постоянном токе DC, импульсным постоянным током Pulse DC, сварка переменным током AC, а также переменным током с режимом глубокого проникновения в импульсном режиме MIXTIG AC. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает стабильный сварочный ток и высокий КПД в течение всего срока службы.
Преимущества
- Двойная защита — в случае перегрузки по току и перегрева загорается индикатор, аппарат автоматически отключается для предотвращения поломки.
- Высокочастотный поджиг дуги — для начала работы в режиме TIG не требуется контакт свариваемой детали с вольфрамовым электродом, что обеспечивает высокое качество шва и уменьшает износ электрода.
- Сварка тонкого металла — минимальное значение сварочного тока в режиме TIG составляет 5 А.
- Удобное управление — рабочие параметры отображаются на цифровом дисплее.
- Сохранение настроек сварочного процесса — предусмотрено 10 слотов памяти с номерами от 0 до 9 для загрузки выбранных режимов и параметров циклограммы.
- 2 режима работы горелки — формирование коротких швов и работа в труднодоступных местах (режим 2T), выполнение длинных швов (4T).
- Дистанционная регулировка сварочного тока — имеется возможность подключения ножной педали 94334 (приобретается отдельно).
- Удобная эксплуатация — длина сварочных проводов составляет 2 м, а газового шланга — 3 м, что позволяет расширить рабочую зону
- Га
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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