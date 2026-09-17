Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
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Характеристики
Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-200SP Pulse совместим с катушками массой до 5 кг, работает со сварочным током до 200 A, продолжительность включения составляет 60%. Предназначен для сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), покрытым электродом (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (Lift TIG). Горелка TIG не входит в комплект поставки. При включенном режиме MIG PULSE доступна сварка пульсирующим постоянным током деталей или изделий из алюминиево-магниевого, а также алюминиево-кремниевого сплава.
Аппарат, разработанный с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Стабильно работает даже при колебаниях напряжения в сети электропитания. Для более комфортного сварочного процесса предусмотрено синергетическое управление: аппарат автоматически задает напряжение, соответствующее предустановленному сварочному току и выбранному режиму сварки.
Преимущества
- 2 режима работы горелки — 2T для формирования коротких швов и работы в труднодоступных местах, 4T — для выполнения длинных швов.
- Ручная корректировка напряжения — в режимах MIG и MIG PULSE заданное значение можно изменить в диапазоне 10 В.
- Работа с пониженным напряжением холостого хода — режим VRD для сварки MMA обеспечивает безопасность пользователя во время перерыва или при замене электрода.
- Широкий выбор расходников — аппарат совместим с катушками со сварочной проволокой массой от 1 до 5 кг.
- Дополнительные возможности — в режимах MIG и MIG PULSE доступна ручная корректировка скорости подачи проволоки и выбор значения индуктивности.
- Быстрое и качественное соединение листовых конструкций — режим SPOT позволяет проводить сварку с применением точечного воздействия тока определенной силы и заданной продолжительности времени.
- Высокое качество сварки — можно выбрать оптимальные параметры скорости сварки
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Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-200SP Pulse совместим с катушками массой до 5 кг, работает со сварочным током до 200 A, продолжительность включения составляет 60%. Предназначен для сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), покрытым электродом (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (Lift TIG). Горелка TIG не входит в комплект поставки. При включенном режиме MIG PULSE доступна сварка пульсирующим постоянным током деталей или изделий из алюминиево-магниевого, а также алюминиево-кремниевого сплава.
Аппарат, разработанный с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Стабильно работает даже при колебаниях напряжения в сети электропитания. Для более комфортного сварочного процесса предусмотрено синергетическое управление: аппарат автоматически задает напряжение, соответствующее предустановленному сварочному току и выбранному режиму сварки.
Преимущества
- 2 режима работы горелки — 2T для формирования коротких швов и работы в труднодоступных местах, 4T — для выполнения длинных швов.
- Ручная корректировка напряжения — в режимах MIG и MIG PULSE заданное значение можно изменить в диапазоне 10 В.
- Работа с пониженным напряжением холостого хода — режим VRD для сварки MMA обеспечивает безопасность пользователя во время перерыва или при замене электрода.
- Широкий выбор расходников — аппарат совместим с катушками со сварочной проволокой массой от 1 до 5 кг.
- Дополнительные возможности — в режимах MIG и MIG PULSE доступна ручная корректировка скорости подачи проволоки и выбор значения индуктивности.
- Быстрое и качественное соединение листовых конструкций — режим SPOT позволяет проводить сварку с применением точечного воздействия тока определенной силы и заданной продолжительности времени.
- Высокое качество сварки — можно выбрать оптимальные параметры скорости сварки
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг