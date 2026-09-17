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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), точечная (SPOT), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 510 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
21 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом "земля" - 1 штРукав с горелкой для MIG-сварки - 1 штШланг газовый - 1 штКабель с электрододержателем - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), точечная (SPOT), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х37х34
Вес, кг.
12.65

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-200SP Pulse совместим с катушками массой до 5 кг, работает со сварочным током до 200 A, продолжительность включения составляет 60%. Предназначен для сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), покрытым электродом (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (Lift TIG). Горелка TIG не входит в комплект поставки. При включенном режиме MIG PULSE доступна сварка пульсирующим постоянным током деталей или изделий из алюминиево-магниевого, а также алюминиево-кремниевого сплава.

Аппарат, разработанный с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Стабильно работает даже при колебаниях напряжения в сети электропитания. Для более комфортного сварочного процесса предусмотрено синергетическое управление: аппарат автоматически задает напряжение, соответствующее предустановленному сварочному току и выбранному режиму сварки.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом "земля" - 1 штРукав с горелкой для MIG-сварки - 1 штШланг газовый - 1 штКабель с электрододержателем - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), точечная (SPOT), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-200SP Pulse совместим с катушками массой до 5 кг, работает со сварочным током до 200 A, продолжительность включения составляет 60%. Предназначен для сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), покрытым электродом (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (Lift TIG). Горелка TIG не входит в комплект поставки. При включенном режиме MIG PULSE доступна сварка пульсирующим постоянным током деталей или изделий из алюминиево-магниевого, а также алюминиево-кремниевого сплава.

Аппарат, разработанный с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Стабильно работает даже при колебаниях напряжения в сети электропитания. Для более комфортного сварочного процесса предусмотрено синергетическое управление: аппарат автоматически задает напряжение, соответствующее предустановленному сварочному току и выбранному режиму сварки.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94362, cварки IMIG-200SP Pulse, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - стоимость товара 21510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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