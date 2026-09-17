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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
8160
Степень защиты
IP21
Мах. диаметр электрода
1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 150 руб. 
Начислим 339 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747821
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
21 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
8160
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG сварки - 1 штШланг газовый - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Мах. диаметр электрода
1
Форсаж дуги
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
12.25

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-205SDR 94364 работает с максимальным сварочным током 200 A и совместим с катушками массой от 1 до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД при низком энергопотреблении. Возможна работа при нестабильном напряжении в сети. Синергетическое управление упрощает подбор параметров сварки в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т.д.

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
8160
Степень защиты
IP21
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG сварки - 1 штШланг газовый - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Мах. диаметр электрода
1
Форсаж дуги
да
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-205SDR 94364 работает с максимальным сварочным током 200 A и совместим с катушками массой от 1 до 5 кг, продолжительность включения составляет 60%. Аппарат разработан с использованием передовой инверторной технологии IGBT, что обеспечивает стабильный сварочный ток на выходе и высокий КПД при низком энергопотреблении. Возможна работа при нестабильном напряжении в сети. Синергетическое управление упрощает подбор параметров сварки в зависимости от конкретной задачи: аппарат предлагает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и т.д.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94364, cварки IMIG-205SDR, 200 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - данный товар вы можете купить по цене 21150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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