Полуавтомат сварочный ЗУБР MIG & CUT 5-в-1, MIG / MAG, PLASMA CUT, FCAW, MMA, TIG, 220 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М9-220-Р)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Степень защиты
IP21S
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
29
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 240 руб.
В наличии
Код товара: 730051
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
31 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Степень защиты
IP21S
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
29
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
46.5?44.5?38.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х29
Вес, кг.
3
Описание товара Полуавтомат сварочный ЗУБР MIG & CUT 5-в-1, MIG / MAG, PLASMA CUT, FCAW, MMA, TIG, 220 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М9-220-Р)
Усиленный сварочный полуавтомат инверторного типа с 4-х роликовым подающим механизмом, синергетическим управлением, цифровым дисплеем и функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку различных сталей, в том числе сварку алюминия и его сплавов, как в среде защитного газа, так и самозащитной порошковой проволокой без газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, автоматический подбор сварочных параметров позволят с легкостью провести все необходимые сварочные работы в быту, автомастерской или на стройплощадке.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сварочный полуавтомат
Степень защиты
IP21S
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Max ток
29
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
46.5?44.5?38.5 см
Страна производитель
Китай
Усиленный сварочный полуавтомат инверторного типа с 4-х роликовым подающим механизмом, синергетическим управлением, цифровым дисплеем и функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку различных сталей, в том числе сварку алюминия и его сплавов, как в среде защитного газа, так и самозащитной порошковой проволокой без газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, автоматический подбор сварочных параметров позволят с легкостью провести все необходимые сварочные работы в быту, автомастерской или на стройплощадке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Полуавтомат сварочный ЗУБР MIG & CUT 5-в-1, MIG / MAG, PLASMA CUT, FCAW, MMA, TIG, 220 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М9-220-Р) - купить по цене 31240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полуавтомат сварочный ЗУБР MIG & CUT 5-в-1, MIG / MAG, PLASMA CUT, FCAW, MMA, TIG, 220 А, с газом / без газа, горелка ПСГ-220 (ПСГ-М9-220-Р)