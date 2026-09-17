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Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60%

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Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 1
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 2
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 3
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 4
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 5
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 6
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 7
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 8
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 9
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 10
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 11
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 12
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 13
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 14
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 15
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 16
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 17
Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
6200
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мах. диаметр электрода
4
Min ток
10
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 1
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 2
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 3
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 4
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 5
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 6
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 7
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 8
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 9
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 10
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 11
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 12
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 13
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 14
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 15
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 16
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 17
  • Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 260 руб. 
Начислим 389 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747810
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60%
24 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
6200
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Инвертор TIG-200 DC Pulse Cold Weld - 1 штПровод с зажимом «земля», 2 м. - 1 штПровод с электрододержателем, 2 м. - 1 штРукав с горелкой для TIG-сварки, 4 м. - 1 штШланг газовый, 3 м. - 1 штСменное сопло №4 горелки для TIG-сварки - 1 штСменное сопло №5 горелки для TIG-сварки - 1 штСменное сопло №6 горелки для TIG-сварки - 1 штСменное сопло №7 горелки для TIG-сварки - 1 штЦанговый зажим вольфрамового электрода 1,6-1/16 - 1 штЦанговый зажим вольфрамового электрода 2,4-3/32 - 1 штЦанговый зажим вол
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
10
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
355?153?227 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х28
Вес, кг.
10.1

Описание товара Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60%

Инверторный аппарат аргонодуговой сварки Denzel ITIG-200 DC Pulse Cold Weld 94329 работает с максимальным сварочным током 200 А, продолжительность включения составляет 60%. Позволяет работать с использованием постоянного тока, в том числе в импульсном режиме, поэтому подходит для сварки стали и ее сплавов, меди и других цветных металлов. Используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) и MMA-сварки покрытым электродом диаметром до 4-5 мм. Доступны следующие режимы TIG-сварки: сварка на постоянном токе DC, сварка импульсным постоянным током PULS DC.,Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает стабильный сварочный ток и высокий КПД в течение всего срока службы, способен работать с очень тонким металлом.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60%




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
6200
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Инвертор TIG-200 DC Pulse Cold Weld - 1 штПровод с зажимом «земля», 2 м. - 1 штПровод с электрододержателем, 2 м. - 1 штРукав с горелкой для TIG-сварки, 4 м. - 1 штШланг газовый, 3 м. - 1 штСменное сопло №4 горелки для TIG-сварки - 1 штСменное сопло №5 горелки для TIG-сварки - 1 штСменное сопло №6 горелки для TIG-сварки - 1 штСменное сопло №7 горелки для TIG-сварки - 1 штЦанговый зажим вольфрамового электрода 1,6-1/16 - 1 штЦанговый зажим вольфрамового электрода 2,4-3/32 - 1 штЦанговый зажим вол
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
10
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
355?153?227 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат аргонодуговой сварки Denzel ITIG-200 DC Pulse Cold Weld 94329 работает с максимальным сварочным током 200 А, продолжительность включения составляет 60%. Позволяет работать с использованием постоянного тока, в том числе в импульсном режиме, поэтому подходит для сварки стали и ее сплавов, меди и других цветных металлов. Используется для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) и MMA-сварки покрытым электродом диаметром до 4-5 мм. Доступны следующие режимы TIG-сварки: сварка на постоянном токе DC, сварка импульсным постоянным током PULS DC.,Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, обеспечивает стабильный сварочный ток и высокий КПД в течение всего срока службы, способен работать с очень тонким металлом.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. аргонодуговой сварки DENZEL 94329, ITIG-200 DС Pulse Cold Weld, 200 А, ПВ 60% - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 24260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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