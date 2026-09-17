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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
4500
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мин. диаметр электрода
5
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
161
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 410 руб. 
Начислим 311 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747805
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг
19 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
4500
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный провод с зажимом "земля" - 1 штГорелка для полуавтоматической сварки - 1 штШланг для подачи газа - 1 штСварочный провод с держателем элетрода - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мин. диаметр электрода
5
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
161
Наличие сетевой вилки
Да
Габариты без упаковки
400?195?270 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х40х32
Вес, кг.
13.04

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-160 94314 работает со сварочным током до 160 А, характеризуется продолжительностью включения 60% и совместим с катушками до 5 кг. Используется для сварки углеродистых и нержавеющих сталей с использованием постоянного тока. Эффективен для работы с тонкостенными заготовками.,Сварочный аппарат произведен по технологии IGBT, что обеспечивает стабильную и эффективную работу на протяжении длительного времени. Синергетическое управление упрощает работу и позволяет получить сварной шов неизменно высокого качества. Аппарат автоматически подбирает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и другие параметры.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
4500
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штСварочный провод с зажимом "земля" - 1 штГорелка для полуавтоматической сварки - 1 штШланг для подачи газа - 1 штСварочный провод с держателем элетрода - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мин. диаметр электрода
5
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
161
Наличие сетевой вилки
Да
Развернуть
Габариты без упаковки
400?195?270 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки Denzel IMIG-160 94314 работает со сварочным током до 160 А, характеризуется продолжительностью включения 60% и совместим с катушками до 5 кг. Используется для сварки углеродистых и нержавеющих сталей с использованием постоянного тока. Эффективен для работы с тонкостенными заготовками.,Сварочный аппарат произведен по технологии IGBT, что обеспечивает стабильную и эффективную работу на протяжении длительного времени. Синергетическое управление упрощает работу и позволяет получить сварной шов неизменно высокого качества. Аппарат автоматически подбирает оптимальные значения напряжения, скорости подачи проволоки и другие параметры.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. DENZEL 94314, cварки IMIG-160 Synergy, 160 А, ПВ 60%, катушка 5 кг - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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