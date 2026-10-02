Аппарат сварочный Зубр ПС-200
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Характеристики
Описание товара Аппарат сварочный Зубр ПС-200
Надежный сварочный полуавтомат инверторного типа, позволяющий производить качественную и комфортную сварку различных металлов, в том числе алюминия и его сплавов. Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, отличные рабочие характеристики и оперативное подстраивание к любым условиям процесса и типам сварки. ЗУБР - передовые технологии у Вас на службе. Преимущества Мощный и надежный сварочный аппарат для проведения различных сварочных работ повышенной сложности, как в автосервисах, так и на стройке. Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне - малое потребление электроэнергии, высокий КПД - простота работы и высокое качество сварного шва - сварка различных металлов - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET Универсальный сварочный полуавтомат инверторного типа предназначен для работы в режимах MIG/MAG-сварки и ММА-сварки, Система защиты от перегрузки и перегрева Высокая производительность за счет автоматической подачи проволоки, Работа с различными типами проволоки, Возможность использованния катушки до 5 кг, Подключение горелки через евро-разъем, Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода Возможность регулировки скорости подачи проволоки и настройки рабочих параметров для проведения качественных сварочных работ Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) Электронный дисплей наглядно и точно показывает сварочный ток для контроля процесса сварки Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 170 В Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность Удобная настройка и контроль рабочих параметров благодаря дисплеям на передней панели Меньшие вес и габариты по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах Применение Для сварки электродной проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG) и ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Техническая информация Тип: инвертор Тип сварки: ММА, MIG, MAG Тип транзистора: IGBT Мощность, кВА: 6.4 Макс. потребляемый ток, A: 29 Род сварочного тока: постоянный Сварочный ток (MMA) / (MIG/MAG), A: 30-180 / 30-200 Диаметр электродов, мм: 1.6-5,0 Диаметр проволоки, мм: 0.6-1 Напряжение холостого хода, В: 60 Рабочее напряжение (MMA) / (MIG/MAG), В / Гц: 26.4 / 23 Пв, %: 60 Кпд, %: 85 Форсаж дуги: есть Горячий старт: есть Защита от прилипания электрода: есть Защита от перегрева и перегрузки: есть Дисплей: есть Класс электробезопасности: I Степень защиты: IP21S Вилка: есть Напряжение сети, В/Гц: 230 /50 Габариты, мм: 47х31х34 Масса изделия, кг: 9.3 Масса в упаковке, кг: 13.3
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