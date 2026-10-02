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Аппарат сварочный Зубр ПС-200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат сварочный Зубр ПС-200

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Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - фото 6
Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
6400
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
  • Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - фото 1
  • Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - фото 2
  • Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - фото 3
  • Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - фото 4
  • Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - фото 5
  • Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - фото 6
  • Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 480 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аппарат сварочный Зубр ПС-200
20 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
6400
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х31
Вес, кг.
9.3

Описание товара Аппарат сварочный Зубр ПС-200

Надежный сварочный полуавтомат инверторного типа, позволяющий производить качественную и комфортную сварку различных металлов, в том числе алюминия и его сплавов. Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, отличные рабочие характеристики и оперативное подстраивание к любым условиям процесса и типам сварки. ЗУБР - передовые технологии у Вас на службе. Преимущества Мощный и надежный сварочный аппарат для проведения различных сварочных работ повышенной сложности, как в автосервисах, так и на стройке. Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне - малое потребление электроэнергии, высокий КПД - простота работы и высокое качество сварного шва - сварка различных металлов - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET Универсальный сварочный полуавтомат инверторного типа предназначен для работы в режимах MIG/MAG-сварки и ММА-сварки, Система защиты от перегрузки и перегрева Высокая производительность за счет автоматической подачи проволоки, Работа с различными типами проволоки, Возможность использованния катушки до 5 кг, Подключение горелки через евро-разъем, Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода Возможность регулировки скорости подачи проволоки и настройки рабочих параметров для проведения качественных сварочных работ Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) Электронный дисплей наглядно и точно показывает сварочный ток для контроля процесса сварки Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 170 В Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность Удобная настройка и контроль рабочих параметров благодаря дисплеям на передней панели Меньшие вес и габариты по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах Применение Для сварки электродной проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG) и ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Техническая информация Тип: ин­вер­тор Тип сварки: ММА, MIG, MAG Тип транзистора: IGBT Мощность, кВА: 6.4 Макс. потребляемый ток, A: 29 Род сварочного тока: по­сто­ян­ный Сварочный ток (MMA) / (MIG/MAG), A: 30-180 / 30-200 Диаметр электродов, мм: 1.6-5,0 Диаметр проволоки, мм: 0.6-1 Напряжение холостого хода, В: 60 Рабочее напряжение (MMA) / (MIG/MAG), В / Гц: 26.4 / 23 Пв, %: 60 Кпд, %: 85 Форсаж дуги: есть Горячий старт: есть Защита от прилипания электрода: есть Защита от перегрева и перегрузки: есть Дисплей: есть Класс электробезопасности: I Степень защиты: IP21S Вилка: есть Напряжение сети, В/Гц: 230 /50 Габариты, мм: 47х31х34 Масса изделия, кг: 9.3 Масса в упаковке, кг: 13.3



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат сварочный Зубр ПС-200




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
6400
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
сварка порошковой проволокой без газа (FCAW)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный сварочный полуавтомат инверторного типа, позволяющий производить качественную и комфортную сварку различных металлов, в том числе алюминия и его сплавов. Электронные компоненты и микропроцессорное управление сварочным током обеспечивают малый вес и габариты, отличные рабочие характеристики и оперативное подстраивание к любым условиям процесса и типам сварки. ЗУБР - передовые технологии у Вас на службе. Преимущества Мощный и надежный сварочный аппарат для проведения различных сварочных работ повышенной сложности, как в автосервисах, так и на стройке. Сварочный инвертор по технологии IGBT: - плавная регулировка сварочного тока в широком диапазоне - малое потребление электроэнергии, высокий КПД - простота работы и высокое качество сварного шва - сварка различных металлов - меньшее количество силовых элементов (при той же мощности) и, соответственно, выше надежность и меньше вес и размеры по сравнению с технологией MOSFET Универсальный сварочный полуавтомат инверторного типа предназначен для работы в режимах MIG/MAG-сварки и ММА-сварки, Система защиты от перегрузки и перегрева Высокая производительность за счет автоматической подачи проволоки, Работа с различными типами проволоки, Возможность использованния катушки до 5 кг, Подключение горелки через евро-разъем, Функция "Горячий старт" облегчает поджиг дуги, форсируя стартовый ток Функция «Форсаж дуги» увеличивает силу тока на очень короткий промежуток времени, снижая вероятность залипания электрода Функция "Антиприлипание электрода" автоматически снижает сварочный ток в момент залипания электрода Возможность регулировки скорости подачи проволоки и настройки рабочих параметров для проведения качественных сварочных работ Защита от пыли (покрытие платы специальным высокотемпературным лаком) Электронный дисплей наглядно и точно показывает сварочный ток для контроля процесса сварки Качественные компоненты позволяют работать дольше, проще и качественнее Сварка постоянным током обеспечивает лучшее качество сварочного шва по сравнению со сваркой переменным током Устойчивая работа при колебаниях сетевого напряжения до 170 В Принудительное охлаждение гарантируют увеличенную производительность Удобная настройка и контроль рабочих параметров благодаря дисплеям на передней панели Меньшие вес и габариты по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами увеличивают мобильность и позволяют работать в труднодоступных местах Применение Для сварки электродной проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG) и ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов (ММА). Техническая информация Тип: ин­вер­тор Тип сварки: ММА, MIG, MAG Тип транзистора: IGBT Мощность, кВА: 6.4 Макс. потребляемый ток, A: 29 Род сварочного тока: по­сто­ян­ный Сварочный ток (MMA) / (MIG/MAG), A: 30-180 / 30-200 Диаметр электродов, мм: 1.6-5,0 Диаметр проволоки, мм: 0.6-1 Напряжение холостого хода, В: 60 Рабочее напряжение (MMA) / (MIG/MAG), В / Гц: 26.4 / 23 Пв, %: 60 Кпд, %: 85 Форсаж дуги: есть Горячий старт: есть Защита от прилипания электрода: есть Защита от перегрева и перегрузки: есть Дисплей: есть Класс электробезопасности: I Степень защиты: IP21S Вилка: есть Напряжение сети, В/Гц: 230 /50 Габариты, мм: 47х31х34 Масса изделия, кг: 9.3 Масса в упаковке, кг: 13.3


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат сварочный Зубр ПС-200 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 20480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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