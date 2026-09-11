Сварочный аппарат инверторный Зубр ЗАС-М3-165
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
5600
Степень защиты
IP21
Плазменная резка
нет
Min ток
10
Max ток
165
Наличие сетевой вилки
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 95912
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
5600
Степень защиты
IP21
Форсаж дуги
нет
Плазменная резка
нет
Min ток
10
Max ток
165
Наличие сетевой вилки
Да
Рекомендуемая мощность генератора
3.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х25
Вес, кг.
7.5
Описание товара Сварочный аппарат инверторный Зубр ЗАС-М3-165
мощность - 4.8 кВт, тип сварки - ручная дуговая, периодичность работы при максимальной нагрузке - 70%
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Бренд
Тип товара
Сварочный инвертор
Мощность
5600
Степень защиты
IP21
Форсаж дуги
нет
Плазменная резка
нет
Min ток
10
Max ток
165
Наличие сетевой вилки
Да
Рекомендуемая мощность генератора
3.9
Страна производитель
Китай
мощность - 4.8 кВт, тип сварки - ручная дуговая, периодичность работы при максимальной нагрузке - 70%
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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