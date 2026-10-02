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Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250

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Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 1
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 2
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 3
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 4
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 5
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 6
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 7
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 8
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 9
Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат инверторный
Мощность
10000
Степень защиты
IP21
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
10
Max ток
250
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 1
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 2
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 3
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 4
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 5
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 6
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 7
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 8
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 9
  • Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 980 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267512
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250
14 980 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат инверторный
Мощность
10000
Степень защиты
IP21
Комплектация
аппарат, гарантийный талон, документация, кабель заземления с зажимом, кабель с электрододержателем, упаковка
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
10
Max ток
250
Габариты без упаковки
51.1х27.5х38 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х38х28
Вес, кг.
10.69

Описание товара Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250

Однофазный сварочный аппарат Зубр ЗАС-Т3-250 - модель инверторного типа, которая отлично подходит для профессионального применения. Устройство способно функционировать от электросети с напряжением от 160 до 230 В, в нем имеется контроллер входного напряжения для защиты от колебаний в сети. Сварочный аппарат гарантирует качественную ручную дуговую (MMA) сварку, ее рабочий цикл при максимальном показателе сварочного тока может достигать 60%. С данной моделью допускается использование электродов с диаметром от 1.6 до 5 мм. Регулировка сварочного тока при использовании сварочного аппарата Зубр ЗАС-Т3-250 производится в диапазоне от 10 А до 250 А. В данной модели присутствуют функции антиприлипания, горячего старта и форсажа дуги для удобства работы с нею. Благодаря системе микропроцессорного управления обеспечивается точность настройки параметров работы сварочного аппарата. Класс защиты устройства соответствует IP21. При весе, равном 9.5 кг, габариты данной модели соответствуют 380x280x520 мм.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат инверторный
Мощность
10000
Степень защиты
IP21
Комплектация
аппарат, гарантийный талон, документация, кабель заземления с зажимом, кабель с электрододержателем, упаковка
Типы сварки
ручная дуговая (ММА)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
10
Max ток
250
Габариты без упаковки
51.1х27.5х38 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Однофазный сварочный аппарат Зубр ЗАС-Т3-250 - модель инверторного типа, которая отлично подходит для профессионального применения. Устройство способно функционировать от электросети с напряжением от 160 до 230 В, в нем имеется контроллер входного напряжения для защиты от колебаний в сети. Сварочный аппарат гарантирует качественную ручную дуговую (MMA) сварку, ее рабочий цикл при максимальном показателе сварочного тока может достигать 60%. С данной моделью допускается использование электродов с диаметром от 1.6 до 5 мм. Регулировка сварочного тока при использовании сварочного аппарата Зубр ЗАС-Т3-250 производится в диапазоне от 10 А до 250 А. В данной модели присутствуют функции антиприлипания, горячего старта и форсажа дуги для удобства работы с нею. Благодаря системе микропроцессорного управления обеспечивается точность настройки параметров работы сварочного аппарата. Класс защиты устройства соответствует IP21. При весе, равном 9.5 кг, габариты данной модели соответствуют 380x280x520 мм.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы


Теги товара: ручные дуговые mma
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Отзывы


Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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