Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250
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Характеристики
Описание товара Инвертор Зубр Эксперт ЗАС-Т3-250
Однофазный сварочный аппарат Зубр ЗАС-Т3-250 - модель инверторного типа, которая отлично подходит для профессионального применения. Устройство способно функционировать от электросети с напряжением от 160 до 230 В, в нем имеется контроллер входного напряжения для защиты от колебаний в сети. Сварочный аппарат гарантирует качественную ручную дуговую (MMA) сварку, ее рабочий цикл при максимальном показателе сварочного тока может достигать 60%. С данной моделью допускается использование электродов с диаметром от 1.6 до 5 мм. Регулировка сварочного тока при использовании сварочного аппарата Зубр ЗАС-Т3-250 производится в диапазоне от 10 А до 250 А. В данной модели присутствуют функции антиприлипания, горячего старта и форсажа дуги для удобства работы с нею. Благодаря системе микропроцессорного управления обеспечивается точность настройки параметров работы сварочного аппарата. Класс защиты устройства соответствует IP21. При весе, равном 9.5 кг, габариты данной модели соответствуют 380x280x520 мм.
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Теги товара: ручные дуговые mma
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Теги товара: ручные дуговые mma
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