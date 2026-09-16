Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160)
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Характеристики
Описание товара Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160)
Универсальный сварочный полуавтомат инверторного типа с цифровым дисплеем с функциями MMA и TIG сварки, позволяющий производить качественную и комфортную сварку сталей как в среде защитного газа, так и самозащитной порошковой проволокой без газа, сварку штучными покрытыми электродами и сварку неплавящимся электродом в среде инертного газа. Современные электронные компоненты, удобное управление сварочным током, малый вес и компактность позволят с легкостью провести все необходимые сварочные работы в быту или автомастерской. Применение Для сварки сплошной проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG), самозащитной порошковой проволокой без газа (FCAW), ручной дуговой сварки штучными электродами (ММА) и сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (TIG). Применяется для сварки черных металлов, нержавеющей стали, чугуна
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Отзывы о товаре Полуавтомат сварочный ЗУБР RED FORCE, MIG/MAG, FCAW, MMA, TIG, 160А, с газом/без газа, горелка ПСГ-180 (ПСГ-М5-160)