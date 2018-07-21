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Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190

(3)
Артикул: 35671
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190
7 290 руб. 

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Артикул: 35671
В наличии
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БрендРесанта
Тип товараСварочный аппарат инверторный
Продолжительность включения при максимальном токе70%
Степень защитыIP21
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая (MMA)

Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-190 является инверторным переносным устройством для проведения сварочных работ в ручном режиме в быту и на производстве. Модель рассчитана на использование пятимиллиметровых сварочных электродов, в том числе при проведении высотных сварочных работ. Небольшие размеры и вес, регулируемый прочный ремень и компактность конструкции обусловливают устройству портативность и удобство хранения.

Для обеспечения работ высокого качества и повышения эксплуатационной технологичности аппарат оснащен функциями горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.

Устройство защищено прочным стальным корпусом, предотвращающим его повреждение от механического воздействия, в том числе падений, ударов и пр.

Особенности и преимущества:

  • Вентиляционные отверстия и встроенный вентилятор обеспечивают приток воздуха и способствуют поддержанию нормативных рабочих параметров, предотвращая перегрев и перегрузки устройства, существенно увеличивая срок его службы;
  • Поворотный регулятор позволяет выбирать требуемую величину тока и обеспечивает высокое качество сварных швов, а легкость постепенного регулирования сварочного тока в соответствии с заданными значениями и устойчивая работа при нестабильном напряжении обеспечивают конструкции повышенную электробезопасность;
  • Для облегчения сварочных работ предусмотрены специальная функции горячего старта, антиприлипания и усиления дуги, что гарантирует простоту и легкость эксплуатации, а также аккуратность и точность сварных соединений за счет обеспечения отрыва дуги от свариваемых поверхностей при ее залипании на шве;
  • Благодаря цифровому дисплею, отображающему параметры работы аппарата и световому индикатору обеспечен контроль работы аппарата и своевременное информирование оператора о текущих параметрах эксплуатации, в том числе о перегреве устройства, величине тока и возникновении перегрузки;
  • Устройство питается от обычной сети с напряжением 220 вольт и не предусматривает специального подключения.

Комплектация

  • Кабель заземления;
  • Кабель питания с вилкой;
  • Кабель силовой, снабженный держателем электродов;
  • Паспорт;
  • Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-190;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190

Видеообзор Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190



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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Аппарат просто - бомба! Приобретался на дачу, для сварки забора и других конструкций. Далее был подарен трудягам, которые работают по сей день (6 месяцев) практически с утра, до позднего вечера. Нареканий нет. Всем рекомендую!

Недостатки:
За год работы аппаратом, не выявлено.

Комментарий:
Аппарат рекомендую. Мощность 190 ампер, более чем достаточно.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Малые размеры и вес, хорошо варит, служит уже достаточно долго, что говорит о надежности

Недостатки:
пока не обнаружил

Комментарий:
Покупал для того, чтобы самостоятельно сварить бак на даче, сам при этом ни разу не сварщик. В итоге получилось самому все сварить, ничего не течет. Аппарат справился легко и просто. Теперь вот уже больше полутора лет использую его для других небольших нужд: машину подваривал, теплицу укреплял, в бане печку переделывал и др. Покупал по совету друга, у него такой же. В общем мне нравится.


21.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Легкий, компактный аппарат, понравился как только взял в руки, красиво выглядит, удобно работать на высоте, научился варить с первого же дня, регулировка силы тока, дает легко варить тонкую жестянку и резать толстый металл...

Недостатки:
не обнаружил

Самовывоз невозможен
Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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