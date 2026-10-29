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Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40

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Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - фото 1
Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - фото 2
Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - фото 3
Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат плазменной резки
  • Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - фото 1
  • Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - фото 2
  • Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - фото 3
  • Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 310 руб. 
Начислим 229 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40
14 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Аврора
Тип товара
Аппарат плазменной резки
Размеры в упаковке, см
46х32х22
Вес, кг.
10

Описание товара Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40

Аппарат плазменной резки АВРОРА Джет 40 26658 предназначен для работы с такими материалами, как нержавеющая, оцинкованная и углеродистая сталь, медь и алюминий. Данная модель способна осуществлять резку металла с большой скоростью и высоким качеством среза. Аппарат широко применяется при строительстве и ремонте, а автосервисах и мастерских, а также при изготовлении конструкций из металла, в тяжелой промышленности.

Отзывы о товаре Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40




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Характеристики
Бренд
Аврора
Тип товара
Аппарат плазменной резки
Описание
Аппарат плазменной резки АВРОРА Джет 40 26658 предназначен для работы с такими материалами, как нержавеющая, оцинкованная и углеродистая сталь, медь и алюминий. Данная модель способна осуществлять резку металла с большой скоростью и высоким качеством среза. Аппарат широко применяется при строительстве и ремонте, а автосервисах и мастерских, а также при изготовлении конструкций из металла, в тяжелой промышленности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - стоимость товара 14310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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