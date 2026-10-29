Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40
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Характеристики
Тип товара
Аппарат плазменной резки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 310 руб.
В наличии
Код товара: 349341
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 310 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х32х22
Вес, кг.
10
Описание товара Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40
Аппарат плазменной резки АВРОРА Джет 40 26658 предназначен для работы с такими материалами, как нержавеющая, оцинкованная и углеродистая сталь, медь и алюминий. Данная модель способна осуществлять резку металла с большой скоростью и высоким качеством среза. Аппарат широко применяется при строительстве и ремонте, а автосервисах и мастерских, а также при изготовлении конструкций из металла, в тяжелой промышленности.
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Аппарат плазменной резки АВРОРА Джет 40 26658 предназначен для работы с такими материалами, как нержавеющая, оцинкованная и углеродистая сталь, медь и алюминий. Данная модель способна осуществлять резку металла с большой скоростью и высоким качеством среза. Аппарат широко применяется при строительстве и ремонте, а автосервисах и мастерских, а также при изготовлении конструкций из металла, в тяжелой промышленности.
Смотрите также: Генераторы и оснастка к ним, Заклепочники и заклепки, Измерительное оборудование, Компрессоры, Ручной инструмент, Сварочные аппараты и оснастка для сварки, Степлеры и оснастка к ним, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Тепловые пушки, Электроинструмент, инверторы, ручные дуговые mma
Смотрите также: Генераторы и оснастка к ним, Заклепочники и заклепки, Измерительное оборудование, Компрессоры, Ручной инструмент, Сварочные аппараты и оснастка для сварки, Степлеры и оснастка к ним, Стремянки и лестницы, Строительное оборудование, Тепловые пушки, Электроинструмент, инверторы, ручные дуговые mma
Аппарат плазменной резки Аврора Джет 40 - стоимость товара 14310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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