Цифровой фотоаппарат Sony Alpha NEX-5R, полезный обзор модели: цена, описание, характеристики

Во время международной выставки "IFA 2012", которая сейчас проходит в Берлине, всем известная компания SONY представила своим клиентам новую, довольно компактную версию беззеркальной цифровой фотокамеры со сменной оптикой Alpha NEX-5R. Фотокамера Sony Alpha NEX-5R была названа наследником Alpha NEX-5N. Этот продукт рассчитан для большой категории: он подойдет как любителям качественной фотографии, так и просто аматорам, а также потребителям DSLR фотоаппаратов и тем, кто ищет легкую, но в тоже время хорошую вторую фотокамеру.

Главные достоинства беззеркальной камеры Sony Alpha NEX-5R

Разработчики Sony Alpha NEX-5R отметили главные достоинства своего продукта – это новая система контрастного и фазового автофокуса, возможность подключения к беспроводным сетям WI-FI, а также доступ к PlayMemories Camera Apps онлайн. Данный сервис позволяет скачивать на фотокамеру разнообразные приложения, которые оснастят аппарат вспомогательными функциями. На данный момент сервис предлагает владельцам этих беззеркальных камер следующие инструменты:

Picture Effect - дополнительные эффекты во время съемки;

Multi Frame NR – быстрый захват нескольких изображений, которые впоследствии объединяются в один кадр, но с меньшим шумом. Такое приложение подходит больше всего для съемки в темном месте, где лучше не использовать вспышку;

Bracket Pro – позволяет сделать 3-4 снимка с разными настройками, диафрагмами, с разным фокусом и вспышкой;

Direct Upload;

Smart Remote Control.

В скором времени будут добавлены и другие приложения:

Photo Retouch – ретушь фотографии: изменение контраста, насыщенности, яркости и т.д.;

Time-lapse – создание серии снимков;

Cinematic Photo – создание кинематографической фотографии, объединение кадров в одно динамическое изображение.

Сама модель заключена в довольно прочный корпус, созданный из поликарбоната с использованием нескольких металлических вставок. Габариты камеры - 111х59х39 мм, а ее вес – около 276 г. Беззеркальная камера Sony Alpha NEX-5R оборудована CMOS-сенсором, камерой 16,1 Мп с высокой чувствительностью до 25600 единиц ISO, фирменным процессором, который отвечает за качественную обработку фотографии. В продукте установлен поворачивающий и откидывающий сенсорный экран с поддержкой Live View. Камера также готова работать с другими сменными объективами.

Другие технические преимущества Sony Alpha NEX-5R

Беззеркальная камера Sony Alpha NEX-5R также имеет ряд следующих технических преимуществ:

- максимальное разрешение цифровых фотографий увеличено до 4912 х 3264 пикселя;

- на выходе можно получить цифровые фотографии в формате JPEG или RAW на выбор клиента;

- фотокамера Sony Alpha NEX-5R способна снимать видео с разрешением в 1920 на 1080 пикселя в формате AVCHD, частота – 60 кадров в секунду, стереозвук;

- возможность настройки белого баланса (шесть настроек), также установлено восемь сюжетных программ;

- данная камера совместима с большим количеством карт памяти стандартов SDHC/ SD/SDXC.

Продажа Sony Alpha NEX-5R

Компания SONY предположительно начнет продажу своего продукта на американских рынках в октябре этого года. Рекомендованная цена на Sony Alpha NEX-5R Kit будет в пределах 750$, а вот за фотокамеру без объективов придется отдать 650$. Разработчики решили еще больше угодить своим клиентам, поэтому сделали камеру в трех цветовых вариантах. В комплекте также будут дополнительные аксессуары в виде мягкого чехла LCS-SL20/B, сумки для переноски LCS-EME/BL, а также защиты на экран PCK-LM13.