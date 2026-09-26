Купить цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX150: цена, обзор, фото

Пополнение в когорте компактных ультразумов - Canon PowerShot SX150, отличается миниатюрными размерами самой камеры (но не объектива!) и эффективной оптической системой стабилизации изображения.

Благодаря небольшим размерам корпуса и светосильному объективу, фотоаппарат можно отнести к классу трэвел-зумов. Он эффективен в диапазоне фокальных расстояний от 28 до 336 мм, и делает возможным съемку, как портретов, так и панорам или пейзажных снимков, не прибегая к помощи каких-либо дополнительных оптических устройств.

Последний Пауэршот – высокотехнологичное устройство, оснащенное производительным процессором Digic IV и эффективным программным обеспечением. В фотоаппарате реализованы множество полезных и удобных функций – таких как обширный набор предустановленных съемочных сцен, для любых возможных случаев, функции определения и фиксации лиц, съемка видео и другие.

Фотоаппарат canon powershot sx150 is имеет все необходимые на сегодняшний день интерфейсы – USB, высококачественный мультимедиа интерфейс HDMI и AV выход. Традиционно для этой линейки фотоаппаратов, питание организовано от двух элементов типа АА. Таким образом, в любом населенном пункте, достаточно найти пару батареек и вы никогда не пропустите интересный кадр.

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Сделанные с помощью canon powershot sx150 is фотографии займут места на первых страницах вашего фотоальбома. Стоит только нажать кнопку – все остальное сделает новый PowerShot.