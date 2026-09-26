Купить зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1D X Body: обзор, цена, фото

Фотоаппарат Canon EOS 1D X – это цифровая зеркальная фотокамера, которая относится к серии 1D семейства EOS. Данный фотоаппарат является продуктом компании «Кэнон». Был представлен общественности восемнадцатого октября 2011 года и пришел на замену двух профессиональных моделей из серии 1 D одновременно: 1D Mark IV, сделанный для репортажей и 1Ds Mark III, применяемый для студийной фотосъемки.

Главной особенностью Canon EOS 1D X является то, что данная модель обладает двумя разъемами для карт памяти CompactFlash. Также у этого фотоаппарата спереди имеются две кнопки: одна из них предназначена для горизонтального «пейзажного» хвата камеры, а вторая – для вертикального «портретного». Обе кнопки должны настраиваться. Аккумулятор LP-E4N имеет емкость, которая увеличена на шесть с половиной процентов, если сравнивать этот аккумулятор с LP-E4, который применялся в предыдущих моделях. Кроме того модель Canon EOS-1D X является первой моделью компании «Canon», у которого есть порт Ethernet.

Что касается электроники:

Размер сенсора: 36 Ч 24 мм (соответствует пленке формата 135);

Разрешение: 17,9 млн пикселей;

Частота серийной съемки: четырнадцать кадров в секунду, причем в полном разрешении, при ISO 32000 и выше частота снижается до десяти кадров в секунду;

Стандартный диапозон рабочих ISO: 100 – 51200, пользовательских: 50 – 204 800 (однако пока что тестовые фотографии не готовы).

С механической точки зрения EOS 1D X также превосходит предыдущие модели. Дело в том, что у камеры имеются два моторчика, которые предназначены отдельно для зеркала и затора. Кроме того, подпирают четыре клина. При этом скорость возврата соответствует идеальной скорости, которая необходима для визирования даже при максимальной серийной съемки.

Является первым сенсором от «Кэнон», который изготовлен с помощью технологии расположения сверхчувствительных элементов «без зазоров», а также для него впервые был применен процессор DIGIC 5 . Более того, в фотоаппарате Canon EOS-1D X для обработки изображений, кроме этих двух процессоров, применяется еще один процессор DIGIC 4. Процессор этот необходим для того, чтобы можно было спокойно обрабатывать данные, поступающие от датчика экспозамера.

Сердцем фотоаппарата является восемнадцати мегапиксельный полнокадровый сенсор системы CMOS, который был разработан практически с нуля. Дело в том, что компания «Кэнон» задолго до представления Canon EOS 1D X общественности, да и самой разработки данной модели, была озабочена проблемой конструкции таких сенсоров, в то время как большинство компаний отбрасывали их, как бесперспективную ветвь развития.

Несомненным достоинством новой модели является то, что камера устойчива к всевозможным неприятностям: ударам, пыли или грязи.

Вес фотокамеры составляет примерно тысячу четыреста граммов. Размер корпуса достаточно большой.

Следует заметить, что фотоаппарат Canon EOS 1D X изготовлен с целью обогнать своего главного конкурента Nikon.