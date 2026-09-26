Купить компактный фотоаппарат- Sony Cyber-shot DSC-W710. Цены на цифровые камеры в интернет-магазине.

В последнее время, микропроцессорная техника развивается бешеными темпами, что повлекло за собой удешевление всех, без исключения, устройств, где она применяется. Как следствие, большинство рядовых пользователей сегодня владеют такими вещами, которые еще несколько лет назад были доступны лишь профессионалам.

Возьмем, например, фототехнику – сейчас только у ленивого нет зеркального фотоаппарата или, по крайней мере, «ультразума». Но, с другой стороны, какой смысл носить с собой полуторакилограммовую аппаратуру, если предел желаний – съемка себя и знакомых на морском побережье (это – в лучшем случае) или на фоне ковра в гостиной? Большинству людей достаточно иметь простой и легкий цифровой фотоаппарат, который позволит запечатлеть яркие моменты отпуска в горах или байдарку, летящую по горной реке. В таких случаях, а их, поверьте, в нашей жизни – немало, на помощь приходит недорогая компактная фотокамера. Да, презрительно именуемая среди профессионалов мыльница,обладает немногочисленными, но, тем не менее, весомыми преимуществами перед зеркальными фотоаппаратами. А развитие современных технологий, о которых было сказано в начале статьи, позволяет получить качественные снимки нажатием всего лишь одной кнопки.

Одним из ярких примеров удобного компактного фотоаппарата является модель 2013 года, Sony Cyber-shot DSC-W710 – маленькая камера, которая не утяжелит ни маленькую дамскую сумочку, ни большой рюкзак бывалого туриста, который считает каждый грамм носимого веса. Семьсот десятый Сайбершот может быть зеленого, розового или черного цвета, и имеет минимум кнопок на корпусе. Вес малютки – всего 114 грамм, размеры – 97х55х20 мм. При этом камера оснащена ЖК экраном с диагональю семь сантиметров (6,7см., если быть более точным) и современной CCD матрицей, выполненной по технологии Super HAD – разработка компании Sony, направленная на получение качественных фото и видеоизображений со светочувствительных матриц малого размера. Кстати, экран фотокамеры имеет функцию автоматической регулировки яркости – она меняется в зависимости от окружающего освещения и позволяет просматривать отснятые кадры в любых условиях.

Легендарная оптика Carl Zeiss Vario-Tessar, с пятикратным зумом, обеспечит качественными снимками ваш домашний фотоальбом. Но вы ведь не собираетесь печатать плакаты, правда? А возможности самого объектива (переменное фокусное расстояние) таковы, что позволяют снимать и портреты, и пейзажные снимки.

Кроме того, эта малышка сможет вот дать волю вашей фантазии – программное обеспечение аппарата имеет режим Intelligent Auto, неплохое средство для ретуши отснятых изображений. Так же, можно легко получить панорамный снимок – достаточно нажать кнопку спуска и провести фотоаппаратом, все остальное камера сделает сама. Весьма удобная функция для туристов – не правда ли?

Даже пятикратный оптический зум, в столь легком фотоаппарате, может привести к смазанным снимкам – так называемой, «шевеленке». Для защиты от этого неприятного явления, малыш W710 оснащен системой оптической стабилизации изображения – Optical SteadyShot; этого будет вполне достаточно для получения резких снимков как на ходу – в движущемся транспортном средстве, так и в легкой девичьей руке.

Наш краткий обзор Sony Cyber-shot DSC-W710 можно закончить упоминанием о возможности видеосъемки. Да, есть такая возможность, снимать с помощью Cyber-Shot W710 видеоролики высокого разрешения – 1280х720. Иначе – это было бы, по меньшей мере, странно.

Да, данный компакт от Sony является вещью утилитарной – из серии «нажал кнопку – получил снимок», но в этом и заключается его прелесть. Достаточно удобный и компактный, он будет незаменим для определенного круга людей.

Если Sony Cyber-shot купить уже сейчас, то ближайшие праздники и отпуск не пройдут незамеченными. Так, Сайбершот розового цвета станет неплохим подарком девушке ко Дню Святого Валентина или Международному женскому дню. Черный фотоаппарат больше подойдет мужчине, которому не сидится на месте и займет свое место, как в сумке велосипедиста, так и в бардачке внедорожника.