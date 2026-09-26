Зеркальный фотоаппарат Nikon D7100 - подробное описание фототехники

Сегодня, перед теми, кто желает серьезно заняться фотографией, в первый момент может встать только лишь одна проблема – проблема выбора фотоаппарата. Но в данном обзоре не будет подробного описания преимуществ техники одного производителя перед другим, как и не будут представлены образцы техники для начинающих фотолюбителей. Ниже будет важная информация только для почитателей продукции фирмы Nikon и для тех, кто желает заниматься фотографией серьезно, если не сказать профессионально, и присматривается к камерам соответствующего уровня и оснащенности.

Цифровой зеркальный фотоаппарат Nikon D7100 – оптимальный, на сегодняшний день, выбор для пользователей именно этого производителя фототехники, не ставящих перед собой исключительно профессиональные задачи, но уже выросших «из штанишек» любителей «пощелкать» исключительно родственников на фоне ковра или компанию друзей на пикнике, вокруг шашлыка.

Фотокамера D7100 представляет собой доработанную и усовершенствованную версию, всем давно знакомой и популярной Nikon D7000. Доработки и модернизация, проведенные над новинкой, далеко не косметические, а довольно серьезные. В первую очередь – это матрица. Пусть еще не full frame формата, но уже совершенно иная по своей конструкции – без АА-фильтра, она позволяет получить снимки высочайшей четкости и резкости. По утверждению производителя, такой подход был выполнен в угоду пожеланиям профессиональных фотографов.

Конструктивные изменения произошли и с жк-дисплеем, с диагональю 3,2 дюйма. Структура матрицы дисплея такова, что вместо обычных трех каналов RGB, здесь производитель использует четыре канала – добавлен белый пиксель. Это увеличивает максимальный уровень яркости дисплея и уменьшает энергопотребление устройства.

Расширенные и усовершенствованные возможности видео съемки – видеозапись со скоростью 60 кадров в секунду, запись в формате Full HD, подключение внешнего микрофона в дополнение к имеющемуся штатному стерео микрофону. Все это позволяет использовать цифрозеркалку nikon d7100 body в качестве видеокамеры. Немного спорное качество для фотоаппарата, претендующего на использование фотографами-профессионалами, но все же… Все же, «семь тысяч сто» – еще не профи камера, а «топовая» в линейке любительской фототехники Nikon.

В любом описании nikon d7100, обзор нашего сайта не является исключением, несколько раз будет упоминаться термин «профи». И совсем не напрасно – корпус фотоаппарата пыле- и водонепроницаем и имеет достаточно управляющих элементов, которые позволят настроить камеру быстро, в зависимости от съемочной ситуации. Предусмотренные «юзерские» настройки, обозначенные на диске переключения режимов как U1 и U2, позволяют записать в память заранее предустановленные наборы параметров. Оптический видоискатель фотоаппарата покрывает 100% площади кадра, а настройка баланса белого возможна даже при видео съемке и в режиме Live View. Два порта для карт памяти стандарта SD позволят снять и весь съемочный день на свадьбе, и две недели отпуска. Или же продублировать (несколькими способами) записанную информацию.

Все это – признаки, присущие «профессиональной» технике, и они значительно упрощают работу владельцам nikon d7100. Цена, которую просят за фотоаппарат, совершенно оправдана. Это понимаешь в тот момент, когда оказываешься в, казалось бы, сложнейшей ситуации и, тем не менее, имеешь возможность делать потрясающие снимки, используя всего лишь штатные средства камеры.