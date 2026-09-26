Телевизоры Izumi - купить: цена, фото, описание

В переводе с японского “izumi” означает «источник».

Создатели продукции IZUMI стремились передать глубокий смысл значения слова «источник». IZUMI – источник вдохновенного восприятия жизни, отражение всех граней многообразия окружающего мира. Мира красоты, гармонии, чистоты красок, совершенства линий. Мира без искажений.

Японский иероглиф «izumi» состоит из двух элементов: «чистота» и «вода». Чистота – основа всего, начало всех начал - одно из определяющих понятий в восточном мировоззрении. Вода – это символ жизненного потока, непрерывного движения, то, что постоянно меняясь, преображает мир вокруг. Незыблемость и гибкость, традиции и современность – два основополагающих принципа создания техники IZUMI.

Умение видеть во всем красоту и тонко чувствовать прекрасное – основа японской эстетики. Все это удалось воплотить в лаконичном и элегантном дизайне IZUMI. Современные технологии позволили отобразить в IZUMI изящные линии движений традиционного японского танца, и неуловимую магию полета кисти каллиграфа, рисующего иероглифы.

Точность, педантичность, внимание к деталям, дух солидарности, непревзойденный уровень корпоративной культуры, ответственность и трудолюбие – национальные черты характера японцев- стали залогом высокого качества, а всем известное долголетие – основой надежности продукции IZUMI.

Красота цветущей сакуры, белизна снежных вершин горы Фудзи, прозрачность японской живописи, чистота красок и яркость театра Кабуки вдохновили создателей технологий визуализации IZUMI.

Японское упорство, философия самосовершенствования, оригинальность мышления, способность творчески развивать идеи других культур и мудрость направили страну во второй половине минувшего века по пути модернизации. Обновление, основанное на традиционных ценностях и национальных особенностях – вот в чем секрет японского экономического чуда. Благодаря стремительному экономическому росту, стало возможным долгосрочное финансирование различных исследований. Лидерство Японии в сфере высоких технологий позволило использовать плоды новейших научных разработок при создании продукции IZUMI.

Сегодня IZUMI представляет свою продукцию и на российском рынке.