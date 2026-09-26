Купить Lenovo YOGA Tablet 2 в интернет-магазине: цена, фото, описание

Lenovo YOGA Tablet 2

Технические характеристики

Связь: Wi-Fi + 4G LTE

ОС: Android 4.4 KitKat

Экран: 8", Full HD (1920 х 1200), 283 ppi, IPS 16М цветов. Smart Display

Камера: 8 Мп (до 3264 x 2448), автофокус, панорамный режим, видео (1080p 30 fps), фронтальная камера 1,6 Мп

Память: 2 ГБ RAM, 16 ГБ встроенного флеш-массива, слот microSD до 64 ГБ

Процессор: 4-ядерный Intel Atom Z3745с частотой 1,33 GHz

Коммуникации: USB 2.0 (поддерживается USB On The Go), Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (DLNA), Wi-Fi Direct

Аккумулятор: 6400 мА*ч (цилиндрические элементы)

Габариты, вес: 210 x 149 x 7 мм, 419 г

Цена: от 16 990 рублей (за версию Wi-Fi + LTE)

Начало продаж: ноябрь 2014 г.

Дизайн, удобство

По внешности Android-версии YOGA Tablet 2 почти не отличаются от предшественников, даже размеры те же. Дизайн, как и прежде, определяет цилиндрическое утолщение, которое делает планшет похожим то ли на сложенный журнал, то ли на клавиатуру от iMac. Смысл в том, что благодаря этой ручке планшет удобно держать в руке как книгу, также тут скрывается откидная подставка, которая и делает из обычного планшета — трансформируемый. Именно благодаря подставке планшет можно расположить под углом на столе, особенно это актуально именно при просмотре фильмов в дороге.

Новый способ непрерывного просмотра Просмотр новейших видео с эффектом погружения. Что бы вы ни смотрели на планшете YOGA Tablet 2 Pro, реалистичное изображение на большом экране и объемное звучание перенесут вас в самую гущу событий. Встроенный проектор Планшет Yoga Tablet 2 Pro может проецировать крупную (до 127 см) картинку на стену или потолок, превращая темную комнату в домашний кинотеатр. Экран Одним из главных изменений нового 8-дюймового планшета YOGA Tablet 2 стал экран, теперь тут используется Full HD матрица, поэтому при небольшой диагонали плотность точек получилась высокой, 283 так так что изображение выглядит отлично. По заявлению производителя, основной фишкой планшета является время работы благодаря цилиндрическим элементам питания, размещенным в подставке, они имеют емкость в 6400 мА*ч. Заявлено 18 часов работы, но, наверняка, имеется в виду не интенсивный сценарий использования.

Цилиндрическая батарея в YOGA Tablet 2 с очень емким аккумулятором обеспечивает более эргономичный захват, что гарантирует значительно большую свободу действий, чем раньше. Эргономичный цилиндр Изменяет распределение веса, чтобы планшет было проще и удобнее держать

Длительная работа от аккумулятора До 15 часов автономной работы* для YOGA Tablet 2 Pro, до 18 часов автономной работы для YOGA Tablet 2 8" и YOGA Tablet 2 10\'\' Важной особенностью аппарата является звук, в планшете громкие динамики JBL, заявлен звук 5W, а также поддержка Dolby Mobile

Ультрабыстрое подключение

Поддержка высокоскоростных сетей 4G LTE* для ультрабыстрой передачи данных и двухдиапазонного Wi-Fi для стабильного подключения на большом расстоянии