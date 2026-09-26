Arnica Bora 7000 Premium: обзор пылесоса с аквафильтром

Можно ли полюбить уборку? На самом деле - да! Главное – выбрать профессиональную и надежную технику в качестве помощника. Пылесос Bora 7000 Premium от турецкого бренда Arnica – именно такая техника. Качественная, маневренная, легкая. В подтверждение этому – краткий обзор особенностей и преимуществ модели.

Что нового?

Arnica Bora 7000 Premium – новинка из уже известной российскому потребителю линейки Bora. В данном случае производитель обновил дизайн, увеличил мощность всасывания, добавил расширенную комплектацию, резиновые колёса и автоматический регулятор мощности.

Запатентованная технология аквафильтрации DWS

В основе Bora 7000 Premium - запатентованная технология фильтрации DWS. Система была разработана несколько лет назад, и в настоящее время это наиболее прогрессивный метод по удалению пыли.

Главная идея технологии DWS такова: водно-вихревой поток смешивает и растворяет пыль в воде, предотвращает попадание пыли обратно в воздух. Встроенный HEPA-фильтр функционирует в качестве дополнительной фильтрации.

Как результат – очищенный и увлажненный воздух: пыли, запахам, бактериям просто не остается шансов на существование. Именно поэтому людям, страдающим от аллергии, стоит обязательно купить пылесос Arnica Bora 7000 Premium.

Максимальная комплектация и широкий функционал

Огромный выбор разнообразных насадок – отличительная характеристика модели. Среди насадок можно выделить:

большую и маленькую трубощетки – для чистки ковровых изделий и мебели соответственно;

щетку пол/ковер – отличается повышенной силой всасывания;

насадку для чистки текстиля (например, штор, гардин) и т. д.

Как видим, комплектация действительно удивляет своей масштабностью и широким функционалом. Фактически покупатель выбирает не просто пылесос, а мощную машину для уборки жилых помещений. Кроме того, пылесос Bora 7000 Premium – это идеальный вариант для уборки в труднодоступных местах.

Система очищения воздуха

Еще одна весьма полезная возможность. Каждый желающий сможет опробовать данную функцию в своей квартире. Для этого необходимо налить воду в бак, отсоединить армированный шланг, добавить капельку ароматизатора и включить пылесос на 10-20 минут. Свежесть воздуха и приятный аромат будут ощущаться уже через 10 минут.

Простота в эксплуатации и уходе

Несмотря на широкий функционал и дополнительные возможности, Arnica Bora 7000 Premium – это продуманный и понятный в использовании пылесос. Требования к уходу – минимальные. Достаточно промывать аквафильтр после каждой уборки.

Стильный дизайн

Еще одна особенность от бренда Arnica. Матово-красная расцветка удачно выделяет пылесос на фоне остальных моделей. Любителям современной классики понравится матовая панель регулировки мощности, прозрачный бак с бурлящей водой и автоматическая подсветка. Одним словом – стильно и дорого.

Подводим итоги

Если кратко, то Arnica Bora 7000 Premium это:

Один из лучших пылесосов сепараторного типа на рынке. Система фильтрации DWS четко и слажено перерабатывает пыль, и очищает воздух;

Отлично подходит для аллергиков;

Сбалансированная комплектация и широкий функционал. Качественное удаление пыли и грязи даже в труднодоступных местах;

Система очищения воздуха – как дополнительный бонус;

Простота в эксплуатации и уходе;

Аккуратный и современный дизайн.

Совершить покупку данной модели можно в нашем интернет-магазине. Цена на пылесос Arnica Bora 7000 Premium полностью соответствует качеству. Ведь у модели на самом деле много интересных и полезных функций, она маневренная и практичная.