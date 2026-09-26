Купить фотоаппарат Canon IXUS 240 HS, обзор: цена, фото, описание

Удачное дополнение к дамской сумочке.

Серия фотоаппаратов Ixus стала, в определенной мере, классикой компактных цифровых фотоаппаратов Canon. Это – качественные, миниатюрные фотокамеры, обладающие большим набором автоматических настроек, быстрым процессором и неплохой, для своего класса, оптикой.

Новинка этого года – компактный фотоаппарат Canon IXUS 240 HS, не стал исключением. Все тот же строгий дизайн, качественные материалы корпуса и мощная начинка. Но в этот раз производитель шагнул дальше – в фотоаппарат встроена поддержка беспроводной связи в стандарте wi-fi и сенсорный резистивный дисплей с диагональю более трех дюймов.

Если вы откроете любой фотообзор Canon IXUS 240 HS, то легко сможете заметить полное отсутствие каких-либо выступов на корпусе камеры. Действительно, любая модель IXUS – это больше фотоаппарат для девушки, малый вес и отсутствие каких-либо выступов. Масса и размеры камеры явно говорят нам о том, что ее место – исключительно, в дамской сумочке. На это намекает и возможная цветовая гамма – черный, серебристый и два оттенка розового цвета.

Как сказано выше, вместо обилия кнопочек и переключателей, всю тыльную сторону фотоаппарата занимает сенсорный экран, с помощью которого осуществляется управление. Так как серия IXUS относится к premium сегменту компактных фотокамер фирмы Canon, то качество дисплея не вызывает никаких нареканий – отображение информации происходит при любых условиях освещенности, а управление не вызывает неудобств.

Любая современная фотокамера, и Canon IXUS 240 HS не стала исключением, имеет возможность снимать видео высокого качества, с записью стерео звука. Соответственно, вполне понятным стало присутствие в фотоаппарате интерфейса HDMI. В остальном, оснащение фотоаппарата довольно стандартное для представителей этой серии – закрывающаяся заглушкой шахта с аккумулятором и картой памяти, резьбовое гнездо для штатива и все… Сзади, кроме экрана, есть только одна кнопка – для активации просмотра отснятого материала, и индикатор работы Wi-Fi. На передней панели размещены вспышка, подсветка автофокуса и два микрофона.

«Внутренний мир» фотоаппарата намного богаче – мощный процессор нового поколения DIGIC 5, современный светочувствительный CMOS датчик и интеллектуальная система оптической стабилизации изображения. Защиту от «смазанных» фотографий стоит описать подробнее – в программном обеспечении фотоаппарата заложено семь различных режимов стабилизации, в зависимости от текущей ситуации и выбранного сценария съемки. Кроме пятикратного оптического «зума», фотокамера обладает возможностью цифрового «приближения» объекта съемки, без ухудшения качества «картинки». Естественно, что в таких условиях, система стабилизации – просто необходима.

Двести сорокой «иксус» больше подойдет начинающим фотолюбителям – встроенная в фотокамеру фирменная кэноновская функция Smart Auto «знает» и автоматически распознает 58 съемочных режимов, как говорится – на все случаи жизни. Для «продвинутых» обладательниц этой камеры производители предусмотрели множество творческих режимов обработки отснятого материала прямо в фотоаппарате – улучшение внешнего вида портретов, стилизованная обработка пейзажных снимков и другие. И – для съемки детей и животных, потрясающую скорость серийной съемки – свыше пяти кадров в секунду.

Если вы все еще раздумываете, стоит ли покупать Canon IXUS 240 HS, обзор с фотографиями, найденный в интернете полностью развеет ваши сомнения – эта модель стоит своих денег.

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